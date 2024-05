Gran Hermano: la bronca de Virginia por los reiterados «robos» en la casa

Virginia explotó en las últimas horas por los reiterados «robos» que sufre dentro de la casa de Gran Hermano. La participante viene de varias discusiones con distintos jugadores. Ahora un video que realizó la producción del programa la que la muestra muy enojada.

«Ya van dos veces que me afanan los toallones. No entienden que los cuerpos tienen fluidos que son únicos. Se secan sus partes y vos capaz después vas y te secás la cara», lanzó Virginia muy molesta por la situación que se repite dentro del reality.

«Ahí estaba colgado el toallón de mi hija y el mío y hoy los toallones no estaban y había una bata que no es mía. Alguien se equivocó, quiero creer que fue así, y me lo afanaron», continuó indignada, mientras la apuntada era Noelia La Gata, amiga de Emmanuel. Luego, en charla con su hija Delfina, Virginia dejó en claro una tajante advertencia: «Ahí quiero colgar lo mío y que no me lo toquen».

Gran Hermano: reapareció la novia de Martín Ku

Reapareció Marisol, la novia de Martín Ku, el joven de Río Negro que participa de Gran Hermano. La joven fue tendencia en redes sociales luego de que revelara que se sometió a una cirugía estética en su nariz.

«Yo siento que estoy igual, solo estoy hinchada. Yo creo que la va a sorprender es decir ‘che no me esperaste’. Pero siempre supo que me quería operar«, contó, respecto de la decisión que hasta el momento no sabe el joven de Viedma.