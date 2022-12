El curioso regalo que un millonario qatarí le hizo a una periodista argentina

La periodista argentina Sofía Martínez fue sorprendida con un regalo de parte de un millonario mientras recorría las calles de Doha. Sofía es actual novia del periodista Diego Leuco. Desde hace algunas semanas se encuentra cubriendo el Mundial Qatar 2022 para la radio Urbana Play y en una nota en vivo, donde se mostraba un auto Lamborghini que está totalmente decorado con insignias de la Copa del Mundo, el dueño la sorprendió con un paquete.

Primero el qatarí millonario la dejó entrar al lujoso auto y es en ese momento donde la periodista se da cuenta que dentro había un paquete: “¿Es para mí?”, le preguntó Sofía. “Sí, es para vos”, respondió el hombre en inglés.

De inmediato la sonrisa de Martínez se transformó sin entender que pasaba: “Llega a ser un collar de perlas y yo me desmayo”. Salió del auto y con ayuda de sus compañeros abrió el regalo, aunque primero se guardó en su bolsillo una mini Copa del Mundo que estaba incluida en el paquete y que posiblemente sea de oro.

A las corridas y sin entender que pasaba rompió el envoltorio y se dio cuenta de que no era un collar si no un celular de alta gama que salió hace poco a la venta. “Ay, ojalá que no le pida nada a cambio«, acotó la panelista Evelyn Botto.

Inmediatamente el estudio entró a reírse sin saber que estaba pasando en realidad. Los comentarios empezaron a llegar y los panelistas no dudaron en hacer chistes sobre la situación: “Desde este momento estás siendo vigilada por el gobierno de Qatar”, bromeó Harry Salvarrey.

La relación entre Sofía Martínez y Diego Leuco

Sofía Martínez y Diego Leuco blanquearon su relación hace tan solo unos meses y ya conquistaron los corazones de muchos seguidores. Aunque se conocen desde hace un tiempo, el noviazgo fue confirmado a mediados de marzo y en redes sociales se muestran compartiendo diversos momentos como pareja.

La periodista tiene 30 años y una alta trayectoria en los medios, pero la misma se impulsó por cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y luego de una tensa entrevista con el basquetbolista Luis Scola.

Luego de la derrota abultada en el debut olímpico de la selección de básquet Sofía le realizó una nota a Scola para la TV Pública y allí el basquetbolista no se mostró contento y respondió de mala manera las preguntas de Martínez.

Después del revuelo generado en los medios y las redes sociales el mismo Scola salió a disculparse con la periodista por el accionar que había tenido tras la derrota.

