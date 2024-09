Furia apuntó fuerte contra Argentina: ¿Qué dijo?

Juliana «Furia» Scaglione, ex participante de Gran Hermano, hizo un fuerte descargo tras no haber sido invitada a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024. «Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien», comenzó a decir indignada.

El descargo completo de Furia: ¿El argentino es envidioso?

«Que me tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio por ejemplo, no lo puedo creer. ¿Entendés? Y va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?», se preguntó «Furia».

«O sea, es algo ilógico loco. ¿Qué les pasa bolu..? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así loco. Quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier… va a desaparecer. Váyanse hijos de pu… Los buenos nos vamos a quedar acá adentro, y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia», concluyó la ex Gran Hermano, quien terminó muy mal con Telefe por sus episodios de violencia y que actualmente trabaja junto a Alex Caniggia.

De todas formas, el propio Santiago del Moro, conductor del reality, le dedicó sobre el escenario de los Martín Fierro el premio que ganó el programa ya que sin dudas ella fue la más protagonista del certamen.

Furia Scaglione explotó, atacó a un periodista

Juliana «Furia» Scaglione es sin lugar a dudas una de las jugadoras más polémicas y agresivas de la historia de Gran Hermano Argentina. En su tiempo en la casa protagonizó múltiples peleas con sus compañeros que llegaron a altos niveles de agresión. Sin embargo, fuera de la casa sus escándalos continúan. En las últimas horas tuvo dos episodios donde agredió a periodistas: envió a sus «furiosos a atacar» a una movilera, mientras que empujó a otro periodista y lo trató de «pendej* de mierd*».

Juliana Scaglione asistió a la 45 edición de la Cena de Famosos, organizada por Juan Herrera en el Hotel Radisson de Montevideo, Uruguay. Allí, la ex Gran Hermano desfiló por la alfombra roja, al igual que el resto de invitados y habló con algunos medios y fanáticos.

Así, le dio una nota a Flavia Pintos para Twister Televisión y Juliana se enfureció cuando le recordó que salió en sexto lugar en el certamen de Telefe. “¿Seguís manteniendo que ganaste igual por más que saliste sexta?”, indagó la cronista. “Todo sale a la luz tranquilamente. Sí”, respondió Juliana.