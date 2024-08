Furia Scaglione explotó, atacó a un periodista y Ángel de Brito la destruyó: «Sos completamente tonta»

Juliana «Furia» Scaglione es sin lugar a dudas una de las jugadoras más polémicas y agresivas de la historia de Gran Hermano Argentina. En su tiempo en la casa protagonizó múltiples peleas con sus compañeros que llegaron a altos niveles de agresión. Sin embargo, fuera de la casa sus escándalos continuán. En las últimas horas tuvo dos episodios donde agredió a periodistas: envió a sus «furiosos a atacar» a una movilera, mientras que empujó a otro periodista y lo trató de «pendej* de mierd*».

"Borra eso pendejo de mierda"



Los episodios de agresión de Furia contra la prensa uruguaya

Juliana Scaglione asistió a la 45 edición de la Cena de Famosos, organizada por Juan Herrera en el Hotel Radisson de Montevideo, Uruguay. Allí, la ex Gran Hermano desfiló por la alfombra roja, al igual que el resto de invitados y habló con algunos medios y fanáticos.

Así, le dio una nota a Flavia Pintos para Twister Televisión y Juliana se enfureció cuando le recordó que salió en sexto lugar en el certamen de Telefe. “¿Seguís manteniendo que ganaste igual por más que saliste sexta?”, indagó la cronista. “Todo sale a la luz tranquilamente. Sí”, respondió Juliana.

“¿Decís que hay fraude?”, indagó la periodista uruguaya. “La palabra no la puedo decir pero obviamente la cantidad de gente que me seguía es mucho más a la cantidad que siguen a otros. El fandom más grande lo tengo yo. Son los furiosos, gracias por existir”.

Al consultarle por el ganador, Bautista Mascia, Juliana lo ninguneó: «No sé de quién me estás hablando (…) La ganadora soy yo«. “Pasó un tiempo y capaz ya pudiste procesar que saliste sexta”, le dijo Pintos. “No, soy primera”,afirmó Scaglione y cortó la nota abruptamente.

Más tarde, la doble de riesgo le pidió a sus fanaticos que «atacaran» a la periodista. «Le brindé una nota con amor hasta que me empezó a picar. Una desubicada busca fama. Con ustedes su Instagram ¡Furiosos ataquen!» escribió por X (Twitter) y enlazó el link del Instagram de la periodista.

Sin embargo, este no fue el único episodio violento que protagonizó Juliana. Más tarde, una vez iniciada la gala, un periodista del medio El Observador se acercó para consultarle sobre el episodio con Flavia. Ante esto, Scaglione lo empujó y corrió al camarógrafo para que elimine el video, mientras le recordaban que simplemente estaba trabajando. «Borra eso pendejo de mierda» le dijo Furia a los periodistas.

Ángel de Brito apuntó contra Furia luego del escándalo que se desató en Uruguay

Luego del escándalo en Uruguay, Juliana apuntó contra América TV y LAM, asegurando que el programa envió a cronistas al país limítrofe para «hostigarla». Ángel de Brito, conductor del ciclo, fue lapidario con ella en X (Twitter).

«Alguien le puede avisar a #Furia 1- no tenemos ni mandamos cronista a Uruguay. 2- que no sabe de redes ni de televisión, que solo fue la sexta eliminada de un reality. 3- que escriba en castellano. 4- que hace meses, no es noticia para nosotros 5- que nos reímos de ella. No con ella» tuiteó el conductor.

Más tarde, en vivo por dicho programa, Ángel volvió a abordar el tema. «Discúlpame Furia, sos media tonta, por no decir completa. Porque vas a Uruguay a decirles «gané yo» cuando ganó un uruguayo. Ni Zulma Lovato se atrevió a tanto» expresó el conductor.