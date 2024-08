Laura Ubfal hizo un sorpresivo anuncio sobre Furia Scaglione, pero la ex Gran Hermano la desmintió: ¿Qué dijo?

Laura Ubfal hizo un sorpresivo anuncio sobre el futuro laboral de Juliana «Furia» Scaglione, pero la ex Gran Hermano la desmintió por completo en una de sus primicias . ¿Qué dijo y por qué se equivocó? Los detalles.

A través de su cuenta de X, la periodista informó: «Primicia total. Además de co conducir desde hoy el streaming con Alex Caniggia, se viene el unipersonal de Furia Scaglione. Muy pronto«.

Ante esto, Coy, la hermana de Furia, expresó: «A las personas buenas les suceden cosas buenas». Pero la exjugadora del reality, que sí debutó en streaming como co conductora, negó el resto de la data: «No hay tal unipersonal, Laura«.

Furia debutó como coconductora en el programa de Alex Caniggia

Juliana «Furia» Scaglione, exparticipante de Gran Hermano, definió como “una locura” su incursión en el canal de streaming Carajo! y se refirió a los rumores sobre su posible participación en el Cantando 2024.

La polémica figura debutó el lunes por la noche como coconductora en “Toda”, el programa que encabeza Alex Caniggia en el canal de streaming Carajo!, tras haber finalizado su contrato con Telefe.

“Esto es una locura. Estoy muy contenta y agradecida”, expresó la ex participante de “Gran Hermano” en su debut en “Toda”, que se emite de lunes a viernes de 19 a 21 por el canal de YouTube de Carajo! y también cuenta con la participación de la cantante y periodista Melina De Piano.

Caniggia anunció la incorporación de Furia en reemplazo del periodista Tomás Díaz Cueto como si fuese el presidente de un club: “Hoy le decimos adiós como jugador de fútbol, pero siempre será parte de nuestra familia. ¡Gracias, putete, por todo lo que has dado! Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa”.

“Ahora, con gran entusiasmo, le damos la bienvenida a nuestro fichaje estrella del Club Real Carajo: ¡Furia!”, expresó el conductor.

De esta manera, Furia, que ya había entablado un buen vínculo con Caniggia cuando fue al programa en calidad de invitada, hizo su ingreso y manifestó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera: “Siempre que vine acá me sentí re bien. El equipo que hay detrás de cámara también la rompe y se anima a hacer cosas que no muchos se animan. Es un lugar único e inigualable. Siempre dije que el universo me iba a poner en el lugar correcto, y el universo me dijo ‘acá’. Tuve muchas propuestas, pero no me veo en cualquier lugar. Así que esto es lo correcto”.

Asimismo, se refirió a los rumores sobre su posible participación en el Cantando 2024: “No fui convocada para algo que tenga que ver con cantar. Me mandaron algunas cosas que son fakes… Cuando se hace una propuesta importante te convoca gente importante”.

“Creo que cumplí un rol en la tele y di un montón, por eso en este momento quiero dar algo para mí y no creo que la tele sea un lugar para eso porque no me gusta el chimento y todo eso. Si en algún momento la tele cambia y es más humana y amena, estaría copado”, señaló Furia.