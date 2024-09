El descargo de Martín Ku al quedarse afuera de los Martín Fierro 2024: «Un sueño frustrado»

Este lunes se celebraron los Martín Fierro 2024 en el Hotel Hilton de Puerto Madero, evento al que asistieron las figuras más importantes de la televisión argentina. Gran Hermano fue nominado y posteriormente premiado como mejor reality, por lo cual la producción de Telefe invitó a algunos de los «hermanitos». Sin embargo, un participante muy importante se quedaron afuera de la gala, en un confuso episodio.

Martín Ku, indignado: Lo echaron de los Martín Fierro y terminó comiendo un choripan en la costanera

El pasado lunes Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano y uno de los favoritos de la edición, asistió con mucha emoción a la previa de los Martín Fierro, para terminar enterandosé que no podría asistir a la gala.

En diálogo con LAM, en plena alfombra azul, el rionegrino habló al respecto. “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala” contó el exjugador.

“Igual no pasa nada, realmente estaba muy ilusionado. Pero entiendo que las cosas se dan porque se dan, y bueno, ya está, no pasa nada. Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa… realmente tenía ganas, pero bueno...” continuó el deportista.

Sin embargo, Martín se mostró agradecido de todas formas. “De todas formas, agradezco aunque sea haber estado en la previa, que es algo que muchos compañeros no tuvieron la suerte. Me pude sacar unas fotos, aunque sea” concluyó el exparticipante.

Al conocerse la noticia, Marisol, pareja de Martínj, mostró su indignación en Instagram. «Gran verguenza. Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador (azo) que la sacó y que se llevó a Artu. Organización by Nerea» escribió la influencer, haciendo referencia a Juliana «Furia» Scaglione, quien canceló su contrato con Telefe.

Luego de los sucedido Martín Ku le contó a sus seguidores que tras la confusa situación se fue a La Costanera a comer un choripan, y publicó un descargo en Instagram.

«Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa. Lo que toca toca y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera» escribió el viedmense.

Algunos de sus ex «hermanitos» mostraron su apoyo. Denisse González y Lisandro Navarro decidieron no subir al escenario para recibir el premio a mejor reality, en apoyo a su amigo. «Cuando ganó Gran Hermano, con Denu nos miramos y dijimos ‘no corresponde que subamos al escenario y que el Chino esté comiendo un chori en La Costanera'» dijo Navarro más tarde.