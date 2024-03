El desconsolado llanto de Rosina en la casa de Gran Hermano: «Necesito un abrazo»

Rosina lloró de manera desconsolada en la casa de Gran Hermano. Tuvo una fuerte crisis porque, según explicó, extraña mucho a su familia.

«Necesito un abrazo, esa contención de mi madre, que acá no la tengo. Eso me mata», expresó la joven. Nicolás intentó contener a la uruguaya en una de las habitaciones.

«¿Sabés cuánto tiempo queda acá dentro? Dos meses. Van a pasar como si nada», le dijo su compañero.

«Es que si tuviera la contención de mi mamá me quedaría meses. Amo estar acá. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es una de las mejores experiencias», continuó Rosina.

«Que sea tan difícil y fuerte es lo que lo hace bueno. No cualquiera se banca tanto tiempo acá, encerrado. Estás pagando el precio. Pero es hermoso», le planteó Nico.

«Esto no me pasa seguido. Hoy me pasó. Yo por lo general estoy feliz acá adentro, pero no se puede estar siempre bien. Es como la vida, afuera, tenés bajones», dijo la uruguaya.

La placa de nominados en Gran Hermano

Martín, Paloma, Catalina, Rosina, Nicolás, Joel, Damián, Florencia, Mauro y Darío son los jugadores que integran inicialmente la nueva placa de nominados de Gran Hermano.

El líder de la semana, Bautista, deberá modificar la placa esta noche. Bauti puede sacar de placa a cualquiera, a excepción de Paloma y Martín por haber sido «fulminados».