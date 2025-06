El desgarrador momento que vivió Fabiana Cantilo tras la muerte de su mascota 

Fabiana Cantilo posteó dos videos en su cuenta de Instagram donde se la ve muy conmovida al despedir a uno de sus gatos. La cantante describió cómo vivió el momento y qué hace para sobreponerse.

¿Qué le pasó a la mascota de Fabiana Cantilo?

La cantante suele utilizar sus redes sociales no sólo para difundir su actividad artística, sino también para hacer descargos o compartir momentos de su vida.

Hace poco expresó su indignación luego de que le rechazaran la visa para ingresar a Estados Unidos a dar algunos recitales, por lo que tuvo que suspender la gira por el país del norte.

En este caso, compartió con sus seguidores un momento muy triste de su vida: la despedida de una mascota. Fabiana decidió hacerlo a corazón abierto y sin poses.

«Va sin filtro porque no pienso ocultar el dolor. La niñez ya fue, está ahí, está viva, pero la vamos a poner a dormir hoy», comenzó diciendo la cantante mientras mostraba a su gata sobre su cama en sus últimos minutos de vida.

Luego presentó a algunos amigos que la estaban acompañando en tan triste momento y luego salió al jardín de la casa donde mostró un pozo que habían hecho para enterrar allí a la mascota.

«¿Qué estamos haciendo? Para que vean que la vida es así, para todos, estamos cavando la tumba y le vamos a poner un jazmín arriba», señaló Fabiana profundamente conmovida y con lágrimas en sus ojos. Y agregó: «Y mañana tengo que tocar en el Berlín».

También quiso aclarar que, si bien está muy mal de ánimo, no piensa hacer ninguna locura: «Me quiero pegar un tiro, pero como no me drogo más y no creo en el suicidio, no voy a hacer nada». Y sumó: «Más que tomar un poco de valeriana, Coca-Cola, estoy matándome a Coca-Cola».

Vale recordar que valeriana es una hierba que tiene efectos sedantes y es utilizada frecuentemente para dormir mejor y de una manera natural.

En el segundo video, mostró a sus seguidores «el después», donde se la ve acompañada por su manager y amigos: «Bueno, ya la enterramos, ya lloramos como locos, ya le dieron la inyección, ya estoy acá. La solté, porque le saqué el cable antes».

Fabiana no se olvidó tampoco de agradecer a la médica veterinaria y a todos los que estuvieron apoyándola en este mal momento: «Lloramos todos, no me filmo llorando porque es como ‘too much’. Y ella está volando en algún lugar mágico».

Finalmente, Fabiana Cantilo subió una foto de su querida mascota con el texto: «Princesa de algodón. Gracias, gracias, gracias.»