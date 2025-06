El polémico mensaje de Alex Caniggia tras confirmar su reconciliación con Melody Luz 

Hace unos días Melody Luz y Alex Caniggia sorprendieron a todos al mostrarse otra vez juntos junto a la pequeña Venezia, la hija que tienen en común, luego de lo que fue la escandalosa separación y las acusaciones de ella contra el influencer por infiel.

Qué publicación hizo Alex Caniggia para confirmar la reconciliación con Melody Luz

Melody Luz dejó de un día para el otro al cocinero Santiago del Azar con quien estaba de novia y ahora el Emperador compartió una postal familiar junto a la bailarina y su pequeña hija, dejando en claro que la reconciliación es un hecho.

“Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo”, escribió Alex Caniggia en un posteo de Instagram con una foto donde se están besando la boca prueba del amor que se tienen y junto a Venezia.

La reconciliación llamó la atención incluso en sus seguidores de Instagram que comentaron el posteo totalmente sorprendidos por la segunda oportunidad que se dieron y muchos usuarios apostando por esta reconciliación y otros cuestionando lo dura que había sido Melody con él cuando se separaron hace pocos meses.

«El Emperador, la Emperatriz, y la Princesa Imperial. El Reino está en paz, siempre al Top», Si! La familia siempre primero, re de barat andar separados», «Miramos pero no juzgamos», «Banco que ella le dé otra oportunidad. ¿Quién nos se equivocó alguna vez? Son muy lindos», comentaron algunos de los fans virtuales en el posteo.

Tras aquella primera separación, Melody Luz expuso a Alex Caniggia con el peor de los mensajes en las redes y confirmaba su romance con el cocinero Santiago del Azar : “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé. Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, disparó categórica.