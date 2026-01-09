El detalle que ayuda a Morena Rial en la cárcel: consume hielo para controlar la ansiedad

Martín Leiro, abogado de Morena Rial, brindó detalles sobre el presente de la joven en la Unidad Penal de Magdalena y explicó de qué manera Jorge Rial colabora para ayudarla a atravesar su estadía en prisión.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, a fines de septiembre del año pasado Morena Rial fue detenida por incumplir una serie de requisitos impuestos por la Justicia en el marco de la causa por el robo en banda a una vivienda de Villa Adelina. Desde entonces, permanece alojada en la cárcel de Magdalena, luego de que no prosperaran los pedidos para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

El abogado de Morena Rial contó que consume hielo para sobrellevar la detención

En diálogo con La Posta del Espectáculo, el ciclo que conduce Gustavo Méndez, Leiro se refirió a la situación procesal de la hija del conductor y al impacto emocional que atraviesa mientras aguarda una definición judicial. Además, confirmó su reciente separación, habló de la recomposición del vínculo familiar y reveló un detalle clave que la ayuda a manejar la ansiedad dentro del penal.

“La angustia de Morena tiene que ver con las expectativas que se fueron generando. Primero le decían ‘quedate tranquila que te dan la domiciliaria’ y se la negaron. Después ‘quedate tranquila que en Cámara se gana’ y tampoco ocurrió. Esa falta de resultados le generó mucha frustración”, explicó el abogado, quien también cuestionó el accionar judicial: “Siento que no se la está tratando de la misma manera que a otras personas ante la ley. Creo que se actúa más por el qué dirán que por lo que corresponde legalmente; es una opinión personal”.

El letrado contó además que en su última visita le llevó un elemento fundamental para el bienestar de la joven, adquirido por su padre: “Le llevé una heladera que le compró Jorge. Ella tiene un TOC y consume hielo de manera permanente; eso le calma la ansiedad y le hace bien. La alimentación al principio le costó, porque la cárcel no es un restaurante, pero ya logró adaptarse”.

En relación con su entorno familiar, Leiro destacó una evolución positiva: “Fortaleció mucho el vínculo con su familia. Volvió a comunicarse con Facundo, el padre de su hijo Francesco, y eso es algo que veo muy favorable tanto para su vida personal como para su futura reinserción social”.

Sobre la picadura de araña que sufrió semanas atrás, el abogado relativizó el episodio y aclaró que se trata de una situación que puede darse en cualquier ámbito. También confirmó que Morena ya no está en pareja: “El atraso que tuvo fue producto del estrés y de la situación traumática que está atravesando, no de un embarazo. Y con su novio, tengo entendido que ya no está más”.

Por último, Leiro señaló que la joven realiza tareas dentro del penal: “Actualmente se encarga de llevar los legajos de los detenidos, donde se controla la información de todos los internos”.