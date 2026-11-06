El drama de Dallys Ferreira: tiene los ahorros de toda su vida atrapados en un banco de Paraguay y teme por su casa

Dallys Ferreira atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz, modelo y conductora paraguaya, que desarrolló gran parte de su carrera artística en Argentina, reveló que tiene los ahorros de muchos años de trabajo atrapados en Ueno Bank, la entidad financiera intervenida en Paraguay en medio de un escándalo que provocó una fuerte crisis política y económica.

Según informó Noticias Argentinas, Ferreira expresó públicamente su angustia y reclamó que las autoridades garanticen la devolución de la totalidad del dinero de los ahorristas. La situación también pone en riesgo uno de sus proyectos personales más importantes: la construcción de su casa, que había comenzado con el esfuerzo de años de trabajo.

Dallys Ferreira y la angustia por los ahorros que no puede recuperar

La exvedette, que actualmente trabaja como periodista y conductora en Paraguay, contó que descubrió la gravedad de la situación cuando intentó realizar una transferencia bancaria y no pudo ingresar a su cuenta.

El bloqueo de las operaciones se produjo después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención de Ueno Bank, debido a problemas de solvencia.

Ferreira reconoció que había confiado en la entidad y en las garantías transmitidas por sus responsables. Sin embargo, cuando intentó acceder a sus fondos, ya no pudo realizar movimientos.

La actriz explicó que el dinero depositado representa los ahorros acumulados durante muchos años de trabajo y que todavía desconoce cuándo podrá recuperarlos en su totalidad.

Durante una entrevista con Desayuno americano, el programa de Pamela David, también reveló que está construyendo su vivienda y que la crisis financiera dejó ese proyecto en una situación de incertidumbre.

Aunque prefirió no revelar la cifra exacta que tiene depositada, dejó en claro que el impacto económico es muy importante para ella y su familia.

El fuerte reclamo de Dallys Ferreira contra las autoridades de Paraguay

La conductora manifestó su indignación ante las propuestas de devolución parcial de los depósitos y cuestionó que se establezcan diferencias entre los ahorristas según las cantidades de dinero que tenían en el banco.

Para Ferreira, todos los clientes tienen derecho a recuperar la totalidad de sus fondos, independientemente de los montos depositados.

También apuntó contra los dirigentes políticos que, según consideró, intentan aprovechar la crisis para obtener beneficios partidarios, mientras miles de personas permanecen sin acceso a sus ahorros.

En declaraciones televisivas, cuestionó las garantías que habían ofrecido las autoridades del banco y señaló que había confiado en las explicaciones públicas del presidente paraguayo, Santiago Peña, y de los responsables de la entidad financiera.

La actriz remarcó que su situación es similar a la de muchos trabajadores, jubilados y familias que depositaron allí el dinero reunido durante años.

La crisis bancaria también puso en riesgo su trabajo

El problema económico no es la única preocupación de Dallys Ferreira.

La conductora trabaja actualmente en Canal 13 de Paraguay, uno de los medios que había quedado vinculado al grupo empresarial relacionado con Ueno Bank.

Según explicó, la rescisión de una operación de compraventa permitió que Canal 13 y Unicanal regresaran a sus anteriores propietarios, una medida que contribuyó a preservar los puestos laborales.

Sin embargo, Ferreira aseguró que otros trabajadores de empresas relacionadas con el grupo financiero quedaron afectados por la crisis.

De esta manera, la artista enfrenta una doble preocupación: la incertidumbre por sus ahorros y las consecuencias laborales del escándalo financiero.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué Dallys Ferreira no puede retirar su dinero

La intervención de Ueno Bank generó conmoción en Paraguay y dejó a numerosos clientes sin posibilidad de operar normalmente con sus cuentas.

El Banco Central paraguayo dispuso medidas sobre la entidad luego de detectar un deterioro de sus condiciones de solvencia. A partir de entonces comenzó un proceso destinado a determinar cómo se devolverán los depósitos.

Aunque existen mecanismos legales de garantía para cubrir determinados montos, la principal preocupación de los clientes con ahorros superiores a esos límites es saber cuándo y cómo recuperarán el resto del dinero.

Ferreira también comparó la situación con las crisis bancarias que atravesó Argentina y reconoció que los argentinos tienen una experiencia histórica diferente frente a este tipo de conflictos.

Mientras espera una solución, la actriz insiste en que el dinero depositado no representa un privilegio ni una fortuna obtenida fácilmente, sino el resultado de años de esfuerzo y trabajo.

Su testimonio se sumó al de otros damnificados y volvió a poner el foco en las consecuencias personales de una crisis financiera que mantiene en vilo a miles de familias paraguayas.