Caballos clonados: la revolución argentina que está cambiando el polo

El polo argentino es reconocido mundialmente por la calidad de sus jugadores y sus caballos. Pero detrás de esa tradición deportiva se está desarrollando una transformación que parecía reservada a la ciencia ficción: la posibilidad de reproducir genéticamente a los mejores caballos de la historia e incluso modificar características de su ADN para intentar mejorar su rendimiento.

La revolución comenzó con la clonación de ejemplares excepcionales y avanzó hasta la edición genética. Hoy, laboratorios argentinos trabajan con tecnologías que permiten preservar líneas de sangre, reproducir animales de alto valor deportivo y explorar nuevas posibilidades para la cría. Sin embargo, el avance también plantea interrogantes: ¿hasta dónde debería intervenir la ciencia en un deporte en el que la relación entre el caballo y el jinete sigue siendo fundamental?

Del caballo criollo a una raza reconocida mundialmente

El caballo de Polo Argentino es el resultado de décadas de selección y cruzamientos, especialmente entre ejemplares criollos y Sangre Pura de Carrera. La búsqueda siempre estuvo orientada a conseguir animales que reunieran velocidad, resistencia, agilidad y capacidad de respuesta.

Con el tiempo, esa combinación dio origen a una raza especializada, reconocida por sus condiciones para la práctica del polo.

La Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, fundada en 1984, trabaja en el desarrollo, mejoramiento y registro genealógico de estos animales.

El prestigio de la cría argentina trascendió las fronteras. Los caballos producidos en el país son protagonistas de competencias internacionales y representan una actividad que combina tradición rural, conocimiento especializado e importantes inversiones.

Pero la evolución de la raza no se detuvo en los cruzamientos convencionales. Durante las últimas décadas, la reproducción asistida abrió nuevas posibilidades y cambió la manera de preservar la genética de los ejemplares más destacados.

La yegua de Cambiaso que marcó un antes y un después

Uno de los acontecimientos que dio visibilidad internacional a esta transformación ocurrió en noviembre de 2010, durante un remate realizado en San Isidro.

Foto gentileza.-

Aquella noche, un clon de Cuartetera, una de las yeguas más extraordinarias de Adolfo Cambiaso, fue vendido por 800.000 dólares. La operación llamó la atención no solamente por la cifra, sino porque mostraba que la clonación podía convertirse en una herramienta de enorme valor para el polo.

Cuartetera había sido una de las grandes compañeras deportivas del reconocido polista argentino. Su velocidad, agilidad y capacidad de respuesta la habían convertido en un ejemplar excepcional.

La clonación abrió la posibilidad de conservar su patrimonio genético y obtener nuevos animales con características hereditarias muy similares.

Cambiaso llevó esa experiencia a las canchas y llegó a competir con varios clones de su célebre yegua, demostrando que la tecnología podía trascender los laboratorios y formar parte del deporte de alto rendimiento.

El caso también despertó el interés de científicos y empresarios que vieron en la biotecnología equina una oportunidad de desarrollo.

Una industria argentina que llegó a los laboratorios del mundo

Entre los protagonistas de esta nueva etapa aparece Gabriel Vichera, científico argentino y cofundador de Kheiron Biotech, una empresa especializada en biotecnología reproductiva.

La compañía, fundada en 2011, desarrolló técnicas de clonación equina y se convirtió en una de las referencias internacionales del sector.

Su actividad permite conservar material genético de caballos destacados y utilizarlo para producir nuevos ejemplares, incluso cuando los animales originales ya murieron.

El procedimiento requiere tecnología especializada, laboratorios, profesionales capacitados y un proceso reproductivo que involucra a yeguas receptoras.

La clonación también forma parte de un conjunto más amplio de técnicas reproductivas, como la transferencia embrionaria y la fecundación asistida, que han modificado la cría de caballos de polo.

¿Un caballo clonado es exactamente igual al original?

Aunque pueda parecerlo, clonar un caballo no significa obtener una copia perfecta de su comportamiento o rendimiento deportivo.

El procedimiento permite reproducir prácticamente la misma información genética nuclear de un ejemplar, pero existen otros factores biológicos y ambientales que influyen en el desarrollo del animal.

La alimentación, la crianza, el entrenamiento, la experiencia y la relación con el jinete siguen siendo determinantes.

Dos caballos con una composición genética prácticamente idéntica pueden desarrollar capacidades diferentes, tener distintos temperamentos y responder de manera particular a las exigencias de la competencia.

La genética puede ofrecer condiciones favorables, pero no garantiza que un caballo se convierta en campeón.

Ese aspecto resulta fundamental para comprender por qué la clonación no reemplaza el trabajo de los criadores, entrenadores, petiseros y jugadores.

El siguiente paso: caballos editados genéticamente

La ciencia argentina avanzó todavía más allá de la clonación.

En 2025 se conoció el desarrollo de cinco caballos editados genéticamente por Kheiron Biotech mediante la tecnología CRISPR-Cas9, una herramienta que permite realizar modificaciones específicas en el ADN.

Los ejemplares, nacidos entre octubre y noviembre de 2024, fueron desarrollados a partir de material genético de Polo Pureza, una destacada yegua de polo.

El objetivo de la investigación fue intervenir sobre mecanismos relacionados con el desarrollo muscular para favorecer características como la potencia y la velocidad explosiva.

A diferencia de la clonación convencional, que busca reproducir la información genética de un animal, la edición genética permite introducir cambios puntuales en esa información.

Se trata de un avance científico de enorme trascendencia, aunque todavía no existe evidencia deportiva suficiente para demostrar que estos animales tendrán un rendimiento superior en las canchas.

La Sarita y una tradición que también crece en Neuquén

Mientras la ciencia explora nuevas posibilidades para el futuro del polo, la actividad continúa creciendo en distintos puntos del país.

En Neuquén, La Sarita Polo Club es uno de los espacios que promueven este deporte y permiten acercarlo a nuevos públicos.

El próximo 26, 27 y28 de noviembre, el club celebrará la quinta edición de su Copa Aniversario, una competencia que reunirá a jugadores y equipos en torno a una disciplina con una larga tradición argentina.

El encuentro será también una oportunidad para apreciar el protagonismo de los caballos, cuya preparación y calidad resultan fundamentales para el desarrollo de cada partido.

Desde los criadores que seleccionan líneas de sangre hasta los científicos que trabajan en laboratorios de última generación, el caballo de polo argentino atraviesa una transformación que combina pasado y futuro.

Y aunque la tecnología permita reproducir la genética de los grandes campeones, hay algo que sigue siendo imposible de fabricar: la conexión entre un caballo y su jinete cuando ingresan juntos a la cancha.