El viento no afloja y crecen las chances de lluvia: qué se espera este viernes en Neuquén y Río Negro

El viento sigue marcando la jornada en la Patagonia. Si bien no rigen alertas meteorológicas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este 6 de noviembre ráfagas que impactarán con diversa intensidad en la Cordillera, el Norte neuquino, el Alto Valle y la Costa rionegrina. Asimismo, se informó que crecen las probabilidades de lluvia.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 18°C y una mínima nocturna de 9°C. Durante las primeras horas de la jornada no se descartan algunas lluvias aisladas, aunque el gran protagonista será el viento, con velocidades estimadas en 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Temperatura máxima de 18 °C y mínima de 9 °C. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias/chaparrones (40 – 70%) durante la mañana, parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones (10 – 40%) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 13 a 22 km/h por la tarde y de 7 a 12 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana.

Temperatura máxima de 18 °C y mínima de 9 °C. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias/chaparrones (40 – 70%) durante la mañana, parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones (10 – 40%) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 13 a 22 km/h por la tarde y de 7 a 12 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana. General Roca: Temperatura máxima de 18 °C y mínima de 9 °C. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias (40 – 70%) en la mañana, parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones (10 – 40%) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 13 a 22 km/h en la tarde y de 7 a 12 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. Las precipitaciones estarán acompañada por viento de hasta 31 km/h. Se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 14°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Temperatura máxima de 14 °C y mínima de 0 °C. Cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas (10 – 40%) por la mañana, parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitación (0 – 10%) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 13 a 22 km/h en la tarde y de 0 a 2 km/h por la noche. Sin ráfagas registradas.

Temperatura máxima de 14 °C y mínima de 0 °C. Cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas (10 – 40%) por la mañana, parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitación (0 – 10%) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 13 a 22 km/h en la tarde y de 0 a 2 km/h por la noche. Sin ráfagas registradas. San Carlos de Bariloche: Temperatura máxima de 14 °C y mínima de 0 °C. Cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas (10 – 40%) por la mañana, parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitación (0 – 10%) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, y de 0 a 2 km/h por la tarde y noche. Sin ráfagas registradas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará viento. Se prevé una temperatura máxima de 17°C, vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de casi 60 km/h, con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones podrían aparecer, principalmente, durante la mañana.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma: Temperatura máxima de 17 °C y mínima de 9 °C. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas (10 – 40%) por la mañana, despejado/parcialmente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del sur de 32 a 41 km/h en la mañana, del noreste de 32 a 41 km/h en la tarde y del noreste de 13 a 22 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h durante la mañana y la tarde.

Temperatura máxima de 17 °C y mínima de 9 °C. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas (10 – 40%) por la mañana, despejado/parcialmente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del sur de 32 a 41 km/h en la mañana, del noreste de 32 a 41 km/h en la tarde y del noreste de 13 a 22 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h durante la mañana y la tarde. San Antonio Oeste: Temperatura máxima de 17 °C y mínima de 10 °C. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones (10 – 40%) en la mañana, despejado/parcialmente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la tarde, y mayormente nublado (0% de probabilidad de precipitación) por la noche. Vientos del sur de 32 a 41 km/h en la mañana, del noreste de 32 a 41 km/h en la tarde y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y tarde.

El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

Por otra parte, el organismo nacional informó que el norte neuquino se prepara para un viernes con temperatura máxima de 18°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas.

El viento también estará presenta, ingresará desde el noreste con velocidades de 31 km/h e irá rotando durante la jornada.

El tiempo en Chos Mal: