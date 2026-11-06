Pase a planta en Río Negro: la provincia habilitó la adhesión individual para más de 4.000 trabajadores

Los trabajadores deberán cumplir el trámite de manera virtual o en las respectivas oficinas de Recursos Humanos. Foto: Marcelo Ochoa.

Hasta el 19 de este mes está abierto el plazo para que más de 4.000 empleados estatales de Río Negro realicen la adhesión voluntaria, requisito inicial para el futuro pase a la planta permanente de personal.

La medida está contemplada en el Decreto 1032/26 que se publicó esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia y establece las condiciones y los requisitos para que los agentes puedan regularizar su vínculo laboral con el Estado.

La adhesión individual se realiza mediante una declaración jurada y es un requisito obligatorio para avanzar en las siguientes etapas del proceso.

El régimen incluye al personal temporario y contratado en relación de dependencia que haya iniciado su vínculo antes del 31 de diciembre de 2025 inclusive y lo mantenga de forma ininterrumpida.

En el caso específico del personal vinculado por prestación de medios, se exige que el plazo de contratación no sea inferior a un año al 31 de diciembre de 2025. Además, los postulantes no deben registrar sanciones disciplinarias superiores a 10 días de suspensión durante los últimos dos años.

Pase a planta: cómo se realiza el trámite

La adhesión se realiza de manera digital a través del portal oficial paseaplanta.rionegro.gov.ar. En caso de no contar con conectividad o acceso a la plataforma web, el trabajador deberá dirigirse de manera urgente al área de Recursos Humanos de su organismo para formalizar su inscripción.

Cada agente deberá ingresar con el usuario y la contraseña asignados por el área de Recursos Humanos de su organismo, completar el formulario de adhesión y adjuntar la siguiente documentación:

Copia del Documento Nacional de Identidad.

Certificado actualizado de antecedentes expedido por la Policía de Río Negro.

Certificado actualizado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Una vez finalizado el período de adhesión, las áreas de Recursos Humanos verificarán la documentación presentada, certificarán los servicios prestados y elaborarán los informes de legajo correspondientes.

Estas instancias permitirán avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.