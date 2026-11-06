Fin de semana de sol y temperaturas en ascenso: ideas para vestirse este fin de semana en Neuquén y Río Negro

Se acerca un fin de semana como los que extrañaban los amantes del verano. Aunque el viernes llegó con temperaturas más moderadas, el sábado y el domingo tendrán tardes soleadas y máximas que se acercarán a los 30 grados en el Alto Valle. Estos son algunos looks para que disfrutes estos días.

Viernes: jeans y campera de cuero

Para este viernes, con temperaturas más moderadas, una buena opción es combinar un jean con una remera básica. Hoy el sol se toma un descanso entonces no hará tanto calor como para usar prendas cortas, aunque se puede optar siempre por un pantalón sastrero para más frescura.

Podés completar el look se puede optar por un blazer o una campera de cuero, dos opciones que aportan abrigo durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas rondarán los 10 grados.

Para los pies, lo mejor es elegir algo cómodo y versátil, como zapatillas o mocasines, ideales para acompañar una jornada de trámites y trabajo.

Tip: acordate de llevar el paraguas, las nubes y la posibilidad de algunas lluvias pueden acompañar la jornada, por lo que conviene estar preparada antes de salir.

Sábado: bermudas, camisas y telas frescas

Con una máxima cercana a los 25 grados y cielo soleado, el sábado permitirá aprovechar las prendas más livianas. Las bermudas de jean, los pantalones de lino o una calzas cortas deportivas son algunas de las alternativas más comodas.

Las camisas amplias, remeras de algodón o hasta tops pueden completar el look. Para los pies, el clima está ideal para sandalias, aunque las zapatillas funcionan como opciones versátiles.

Domingo: vestidos y conjuntos para los días de calor

El domingo será la jornada más cálida, con máximas que podrían alcanzar los 30 grados. Para aprovechar el día, los vestidos sueltos, las faldas y los shorts vuelven a ser protagonistas. También aparecen las famosas remeras de lycra, ideales para este clima.

También se pueden elegir conjuntos de lino o algodón, dos telas que permiten armar looks frescos sin resignar estilo. Unas sandalias, anteojos de sol y una cartera completan una propuesta para disfrutar de la tarde.