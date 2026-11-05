Tim Payne y Michelle Peters, en medio del escándalo financiero en Paraguay: qué pasó y el angustiante relato

Tim Payne, el futbolista neozelandés que se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial 2026, volvió a ser noticia, aunque esta vez por una situación muy diferente a la que lo hizo famoso. El defensor, que actualmente juega en Olimpia de Paraguay, y su esposa, Michelle Peters, quedaron en medio de la conmoción que provocó la intervención del Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes de ese país.

Según informó La Nación, la crisis dejó a cerca de 2,9 millones de clientes afectados y generó protestas, incertidumbre y fuertes repercusiones políticas. En ese contexto, Michelle decidió pronunciarse públicamente y compartió un mensaje en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención.

El angustiante mensaje de Michelle Peters, la esposa de Tim Payne

La fotógrafa, que se instaló en Asunción junto al futbolista y su hijo de un año, expresó su preocupación por las familias afectadas por el escándalo financiero.

A través de Instagram, reconoció que todavía está conociendo la realidad paraguaya y que prefiere ser prudente al opinar sobre la situación.

Sin embargo, explicó que quedó profundamente conmovida después de ver un video de un hombre llorando frente a una sucursal bancaria porque no podía acceder a sus ahorros.

“Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar”, escribió.

También manifestó su solidaridad con los afectados y remarcó que nadie debería atravesar semejante preocupación para recuperar sus propios fondos.

En otra publicación, Michelle advirtió sobre la circulación de noticias falsas y posibles estafas que aprovechan la desesperación de los clientes. Pidió especial cuidado con los enlaces sospechosos y las llamadas de personas que se hacen pasar por representantes de bancos.

No trascendió que Payne o su esposa hayan perdido dinero por la intervención de la entidad.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué hay millones de afectados

El escándalo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay decidió intervenir Ueno Bank después de detectar graves problemas de solvencia.

La entidad, que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes, quedó sometida a un proceso de resolución bancaria, mientras las autoridades investigan presuntas irregularidades financieras.

La medida provocó que numerosos ahorristas no pudieran disponer de su dinero, lo que desencadenó manifestaciones y reclamos en Asunción.

La crisis también alcanzó al ámbito político: el presidente Santiago Peña quedó bajo cuestionamientos por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario del banco.

Además, el escándalo tuvo consecuencias dentro del fútbol paraguayo, ya que jugadores y clubes mantenían cuentas en la entidad.

Quién es Tim Payne, el futbolista que se hizo famoso por un influencer argentino

Tim Payne pasó de ser un jugador poco conocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en una celebridad de las redes sociales durante el Mundial de fútbol de 2026.

Todo comenzó cuando un influencer argentino impulsó una campaña para transformar al futbolista menos conocido del torneo en una figura popular.

La iniciativa tuvo un resultado inesperado: Payne pasó de tener poco más de 4.500 seguidores en Instagram a reunir millones de personas pendientes de sus publicaciones.

Su popularidad también creció después de su llegada a Olimpia de Paraguay, club al que se incorporó tras jugar durante siete años en Wellington Phoenix.

En agosto se instaló en Asunción con su esposa y su pequeño hijo, comenzando una nueva etapa familiar y profesional.

La nueva vida de Tim Payne y Michelle Peters en Paraguay

Desde su llegada, la pareja compartió diferentes momentos de su adaptación a la cultura paraguaya.

Michelle Peters, de 32 años, es fotógrafa profesional especializada en bodas y eventos. Antes de mudarse a Sudamérica desarrollaba su actividad en Wellington, Nueva Zelanda.

La esposa del futbolista tiene raíces costarricenses por parte de su madre y habla español, algo que facilitó su integración al país.

Mientras Payne disfruta de un buen presente deportivo con Olimpia, la familia sigue de cerca la crisis que afecta a millones de paraguayos.

El mensaje de Michelle puso el foco en el costado humano del escándalo: detrás de los números y las investigaciones financieras hay familias que esperan recuperar el dinero de sus ahorros.