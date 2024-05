El drama que Emilia Attias vivía con el Turco Naim: ¿Cuál fue el último mensaje que él le dedicó en redes?

Tras conocerse la noticia de la separación de Emilia Attias y el Turco Naím, ahora salieron a la luz más detalles. Yanina Lattorre contó que la pareja tenía problemas en la intimidad y que ese fue uno de los motivos que habría llevado a Emilia a vivir un romance con Nicolás Francella.

Según lo publicado por Primicias Ya, la panelista dijo textual: “Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”.

Además agregó que: “Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre».

«Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo que lo certifica. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo…”, cerró Yanina Latorre.

El último mensaje que le dedicó el Turco a Emilia

“Feliz San Valentín mi reina. Que la luna nunca deje de iluminar nuestro camino”, le dijo en Instagram el 14 de febrero, mientras que ella solo respondió la palabra “amor” y un corazón. Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes alentadores y felicitando a la pareja, sin imaginar que tres meses después llegaría la ruptura.