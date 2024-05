¡Bomba! aseguran que Fabián Doman sería despedido de América: ¿Quién lo reemplazaría?

Yanina Latorre reveló una bomba sobre un importante cambio en la programación de América TV. Según la conductora de #Yanina1079 en El Observador, la cadena televisiva habría decidido que Fabián Doman no cumpla más su rol de conductor en BDA y que aún no se lo habrían informado. Además, anunció que Gustavo López será quien lo reemplace.

Latorre empezó su ciclo radial sin revelar la primicia, pero mencionando a un «conductor echado que todavía no lo sabe», para generar misterio en el aire. “Se termina un conductor en un canal de televisión, y ya hay un suplente que arregló todo”, aseguró.

«Fabián Doman, se te terminan las mañanas en América. Quien lo va a reemplazar es Gustavo López cuando termine un viaje por la Copa América«, detalló.

La panelista, Pía Shaw, agregó aún más información sobre la relación de Doman con el canal: “Gustavo López estaba por ir a C5N, finalmente no se dio, él trabaja en La Red, y en enero lo llamaron para hacer BDA. Cuando dijo que no, apareció en escena Doman”.

Este anuncio deja entrever un importante cambio en la programación matutina de América TV, con la entrada de López como nuevo conductor y la partida del periodista.

Qué pasó con Fabián Doman en América

Fabián Doman quedó envuelto en escándalo semanas atrás y, pese a que trascendió que lo echaron de América por estar unos días ausente, finalmente se supo que no fue así.

Ángel de Brito dio la información en X (antes Twitter) a mediados de abril y contó: «Doman afuera de América. A menos de dos meses del debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire y hoy ya no volvió a la pantalla. Ya le ofrecieron a Guillermo Andino que conduzca el noticiero de la mañana».

Y agregó: «La decisión fue del canal, que le pidió que no vuelva hasta que lo convoquen. Andino rechazó la propuesta, prefiere seguir en A24«.

A su vez, en medio del escándalo, el periodista Pablo Montagna se comunicó con Fabián Doman y compartió en la red sus declaraciones respecto a su ausencia en el canal. «Ante tu consulta, quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como he hecho siempre», expresó el conductor.

Fuente: Exitoína y Noticias Argentinas