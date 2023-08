El duro testimonio de Rodrigo Salcedo tras la eliminación de MasterChef Argentina: «Muy triste»

La eliminación de Rodrigo Salcedo de MasterChef Argentina, el reality de cocina de Telefe, no solo sorprendió al propio participante, sino también a los televidentes del programa, que confiaban en que participaría de la ansiada final del programa, tal como había revelado una encuesta online en la previa.

Tras aquel sinsabor, el cocinero oriundo de Córdoba pero radicado en San Luis utilizó sus redes sociales para hacer un descargo y relatar parte de su historia antes de entrar al ciclo gastronómico que cuenta con la conducción de Wanda Nara.

“Quiero contarles que siempre tuve una vida muy feliz, fui una persona muy feliz. O sea, la mayoría del tiempo era feliz y justo antes de entrar a MasterChef me tocó atravesar uno de los momentos más duros de mi vida, muy difícil, muy triste”, comenzó diciendo el joven, en un video que compartió en YouTube.

En su relato, el cocinero llegó a mostrarse emocionado ya que mencionó que cuando ingresó al reality sintió una sensación rara: «Estaba transitando dos autopistas, una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo«, se sinceró.

Salcedo, quien quedó eliminado en la semifinal del último jueves ante Estefanía Heirlein, aseguró que «toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona, la vida, el destino, o quien sea se iba a encargar de recompensarte y devolver todo eso bueno que sos».

«Cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaron por ser una buena persona, y se sintió muy feo. Estaba desilusionado, triste, frustrado”, relató en ese sentido, aunque sin entrar en detalles.

El duro testimonio de Rodrigo Salcedo tras la eliminación de MasterChef Argentina: el cariño del público

Sin embargo, a pesar de ese duro momento antes de su participación en el programa reveló que fue el cariño del público el que lo ayudó a recomponerse poco a poco: «Empezó a llegar el amor en todas su formas«, recordó.

Y añadió: «Con cada mensaje de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle a darme un abrazo o lo que sea, con cada compañero que me abrazó y que medio su palabra de aliento».

Finalmente, con la voz entrecortada y algunas lágrimas en sus ojos, indicó que «pude sentir que sí paga ser bueno, que la vida si te devuelve eso«, y reiteró su agradecimiento a su familia, amigos y seguidores.

