El Indio Solari nunca tocó en Río Negro y Neuquén pero sus raíces crecieron en estas tierras con «Chicha».

Cantó donde quiso. Nunca estuvo «formateado» por la industria». Hizo lo que su música le decía que tenía hacer. Carlos Alberto, «El Indio» Solari brindó entre 370 y 470 recitales en total, según cifras oficiales para un «distinto». Pisó el suelo de Mendoza, Entre Ríos y no olvidarse de los conciertos que dío en Olavarría, provincia de Buenos Aires, entre otros pocos lugares donde llegó su pasíón. Pero si nos remitimos a estas tierras, nunca el líder «ricotero» estuvo en escenarios de Río Negro y Neuquén. Aunque sí hay un arraigo mínimo, pero no menos importarte, que se puede sumar.

Ni como solista ni con El Indio Solari al frente de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, hubo recitales en las provincias de Neuquén y Río Negro. Tampoco Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llegó a tocar en la Patagonia durante su etapa activa.

De hecho, cuando se anunció en 2025 una presentación de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, varios medios destacaron que se trataba de las primeras actuaciones de la historia ricotera en la Patagonia y recordaron que ni Los Redondos ni el Indio habían actuado en el sur argentino.

Pero algo de este emblema del rock argentino, quedó en estas tierras. Un paisaje de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, inspiró la portada de su disco Pajaritos, Bravos Muchachitos. La imagen está basada en un sector de Bahía Mansa, sobre el lago Nahuel Huapi. Algo había ahí.

Raíces y una madre

Aunque el Indio Solari nunca se presentó en esta región, sus raíces familiares sí están profundamente ligadas a la provincia de Río Negro. Su madre, Celina Estelita «Chicha» Choy, nació y pasó su infancia en Río Colorado.

A través de los recuerdos de su madre, que el líder de Los Redondos reconstruyó en su autobiografía, habia una Patagonia de pueblos fronterizos, hoteles de campaña y historias familiares que marcaron su propia identidad.

El propio Indio contó esa historia familiar en su libro «Recuerdos que mienten un poco», donde recuerda que su madre quedó en Río Colorado al cuidado de sus padrinos, quienes luego se convirtieron en sus «abuelos postizos». Además, parte de la familia materna del músico continuó viviendo en Río Colorado.

«Mi vieja era hija de un vasco francés medio vagoneta, bailarín, que la dejó en el sur: en Río Colorado, a cargo de unos conocidos —dueños del único hotel del lugar— que se convirtieron en sus padrinos y eventualmente en mis abuelos postizos», es una de las frases de «Recuerdos que mienten un poco».

A partir de los relatos grabados por su madre, el Indio describió un Río Colorado de comienzos del siglo XX como un pueblo de frontera, con muy pocos habitantes, calles sin pavimentar y una vida marcada por las distancias y el aislamiento. Según esas historias, los padrinos de «Chicha» administraban el único hotel de la localidad y terminaron criándola como si fuera una hija.

Años más tarde, la historia de «Chicha» se ubica en Choele Choel, donde vivió durante sus años de escolarización. Y a partir de allí hay pocos registros de su vida posterior.

Del derrotero de esa mujer, que hoy también pasó a a la historia con su hijo, se sabe poco hasta llegar al momento mismo del año 49 cuando nació Carlos Alberto, hijo de José Solari, un trabajador del Correo que por su trabajo pisó suelo de varias provincias argentinas. Carlos Alberto nació en Paraná, Entre Ríos.

Allí vivió sus primeros seis años de vida. Su casa quedaba en el edificio del Correo Argentino, donde su padre trabajaba como jefe de distrito. Poco tiempo después, su familia se mudó a la ciudad de La Plata, que fue donde transcurrió su infancia y adolescencia. Allí comenzó el mito.