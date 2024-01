El enojo de Santiago del Moro con los participantes de Gran Hermano: «No se quejen al pedo»

Santiago del Moro advirtió duramente a los jugadores de Gran Hermano por la comida. Los hermanitos vienen administrando de mala manera las provisiones y el conductor del ciclo se mostró severo al momento de plantearles el tema.

“Varias cosas tengo para decirles. El hecho de haber ganado un casting no les asegura absolutamente nada. Esto no es un hotel 5 estrellas. Vi a muchos de ustedes quejándose, que si la máquina, la comida, la producción, la postura… Chicos, están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar. La palabra es tiempo. El tiempo se acaba. Esto día a día se complica cada vez más. Jueguen”, les aconsejó Del Moro a los participantes.

«Esto va para cada uno, para que lo piense- continuó Del Moro en la última gala de eliminación- Se los digo porque me da mucha pena después, cuando la gente los saca de ahí, y dicen ‘¿cómo no se me ocurrió esto? ¿Cómo no aproveché? ¿Por qué me quejé tanto? Véanla, chicos, la posibilidad que tienen hoy es oro. No se quejen al pedo, que si la comida, la máquina. No es un spa, es Gran Hermano«.

Tiempo después Santiago les sugirió que disfruten de la “experiencia única” de estar dentro de la casa más famosa del país.

«Muy poca gente tiene la posibilidad de estar ahí. Ustedes hicieron un casting larguísimo, aprovéchenlo. Si se instalan en la queja, ahí quedan, quejándose. Les digo esto porque veo a muchos quejándose, o con la energía puesta en lugares que no los llevan a nada. Jueguen, diviértanse: dentro de lo permitido, hagan todo lo que puedan y más. Es mucho mejor decir el día que saliste ‘me arrepiento de haber hecho’, que ‘la verdad no hice una mierda’. Disculpen la expresión”, cerró el conductor del reality.

Florencia, la sexta eliminada de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo una nueva noche de eliminación, en una jornada que además tuvo diversas polémicas. Finalmente, el público decidió que Florencia, la diseñadora y modelo curvy, sea la sexta eliminada. Disputó una final peleada con Agostina tras quedar mano a mano.

Minutos antes de la medianoche, Santiago del Moro anunció entonces que por decisión del «supremo», quien dejaba la competencia y abandonaba la casa era Florencia.

En la placa final con las dos jugadoras de Gran Hermano mano a mano, Florencia recibió el 56,8% de votos para abandonar la Casa frente al 43,2% de Agostina.