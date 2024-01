La crisis y el llanto de Furia en Gran Hermano: «Lloro de bronca»

Gran Hermano sufrió un cambio rotundo. El grupo de «Las Furiosas» sufrió la ida de dos de sus cuatro integrantes: Catalina fue eliminada por el público y Carla se fue por voluntad propia porque extrañaba.

Furia no pudo lidiar con la salida de sus aliadas y no pudo contener las lágrimas en el confesionario. «Me siento mal porque siempre me levanto de la cama y la veo a la Chula y también a Cata y me hace mierd…, me tengo que quedar con estos forr…, hijos de put… Lloro de bronca, no es que lloro de tristeza, es una mierd… Querían tranquilidad y ahí la tienen. Fúmensela ahora, nos vamos a pegar un embole de la conch… de la lora«, dijo la participante.

Por otro lado, Juliana reveló que llevará a cabo una nueva estrategia para continuar en Gran Hermano. «Tengo que armar un grupo nuevo porque sino acá estamos al horno. Y con gente que no tengo ganas, tengo que volver a amigarme. Son falsos, no son lo buenos que dicen ser y lo que muestran ser, son maquiavélicos».

«Cata era mucho y Chula peor. No perdí una persona sola, son dos de golpe, es un montonazo. No es por competitiva, pero estaba saliendo todo perfecto y se volvieron locas de golpe, se fueron a la mierd… Me quedé con toda gente que no quiero. Para mí Agostina tendría que haberse ido de la casa, no Cata. Fue un quilombo que armó ella (la pelea con Emmanuel) y tendría que haberse ido ella, no Catalina», aseguró.

Al salir del confesionario, se cubrió con una campera para que sus compañeros no descubrieran que había llorado.

Se definieron los nuevos nominados de Gran Hermano

El juego y la estrategia paulatinamente se van apoderando del día a día de Gran Hermano, donde los competidores debieron pasar nuevamente por el confesionario este miércoles y definieron a los nominados, con algunas sorpresas.

De manera anticipada, la placa ya tenía entre sus integrantes a Lucía, quien quedó nominada por haber atendido el teléfono rojo. También se sabía que no sería elegido Lisandro, que logró imponerse como el nuevo líder de la semana, beneficio que otorga la inmunidad.

En ese contexto, quienes sí recibieron los votos de sus compañeros fueron Agostina, Emmanuel, Florencia y Martín Ku, el joven participante de Viedma que, de manera sorpresiva, pasó de obtener el liderazgo semanal hace siete días a someterse a la elección del público.