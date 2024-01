Joel encaró a Lisandro por su nominación en Gran Hermano y hubo una fuerte pelea

Gran Hermano tuvo una jornada intensa este domingo por la noche, en plena Gala de Eliminación. Es que Joel, a poco de ser salvado por el público, cruzó a Lisandro sin piedad por haber quedado en placa durante la sexta nominación.

Joel, el tripulante de cabina, fue informado por Santiago del Moro sobre su permanencia en la Casa de Gran Hermano, por lo que se emocionó y avisó que “a partir de ahora empezaba otro juego”.

En ese contexto, una vez que finalizó la comunicación con de Moro, Joel se acordó de lo que le dijo Lisandro cuando lo subió a placa: según él, que “priorizaba mandar a alguien a placa” y que no quería generar un nuevo conflicto con el otro grupo de la casa”.

“Me hubiera gustado que me digas otra cosa, me pareció de caradura” , lo encaró Joel a Lisandro en pleno vivo. “Me da bronca que la semana pasada le dijiste lo mismo a Rosina” , añadió el participante de Gran Hermano.

Lisandro no quiso azuzar más la discusión y le pidió disculpas; pero Joel no retrocedió y le recomendó que no sea falso. “Te di una explicación de mierda y no quise decir eso. Te pido disculpas, estuve mal yo. Perdón a las cámaras y a todos en la Casa. Me habré puesto nervioso” replicó el financista.

Para calmar los ánimos, Joel aceptó las disculpas pero el clima de tensión se adueñó por completo de la sexta Gala de Eliminación de Gran Hermano. Finalmente, el ayudante de cabina se salvó porque solo recibió el 1,9% de votos del público en el primer corte de votación.

Joel fue el primer salvado del público pero enfrentó a Licha por mandarlo a placa 😨 ¿Quién abandona la casa? Envía GH al 9009 y elegí



Florencia fue la sexta eliminada de la Casa de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo una nueva noche de Eliminación, este domingo, en una jornada que además tuvo diversas polémicas. Finalmente, el público decidió que Florencia, la diseñadora y modelo curvy, sea la sexta eliminada, quien disputó una final peleada con Agostina tras quedar mano a mano.

Minutos antes de la medianoche, Santiago del Moro anunció entonces que “por decisión del supremo, quien deja la competencia y abandona la Casa ya mismo es… Florencia”.

En la placa final con las dos jugadoras de Gran Hermano mano a mano, Florencia recibió el 56,8% de votos para abandonar la Casa frente al 43,2% de Agostina.