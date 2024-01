Fuerte discusión entre Cristian U y Cata: «Yo soy el único ganador legítimo de Gran Hermano»

Ayer se cruzaron en «La Noche de los Ex» (Telefe) los exparticipantes de Gran Hermano, Cristian U y Catalina Gorostidi. El encuentro fue todo menos agradable: Cata cuestionó el juego del exjugador y él amenazó con irse del programa.

«A ver, Cristian deja de hacerte el que lees el juego de todo el mundo.» le dijo la pediatra

“Yo lo gané, soy el único ganador legítimo de Gran Hermano, así que si van a criticar mi juego, ¡me tengo que ir!” exclamó él, enojado.“Dejame hablar, y la verdad es que ni siquiera recuerdo tu juego”continuó ella. «Si, porque nunca viste Gran Hermano» respondió el ganador de la edición 2011.

“Cristian, yo vi los Gran Hermano, vos tuviste que irte y después volver. A mí me comentaron, y no quiero llevarme por lo que me dijeron en redes, por eso ayer me quedé hasta las cinco de la mañana viendo el programa del viernes pasado, que vos te metiste con mi profesión. No me gusta eso, dijiste que mis pacientes están súper asustados» le reclamó Catalina.

“Yo no dije eso, yo me pregunté cómo se lo tomarían tus pacientes y los familiares, porque lo primero que dijiste fue “tengo miedo sobre qué pase afuera cuando termine esto, porque no me van a tomar en ningún hospital por lo que estoy haciendo” contestó Cristian.

“¿Vos no escuchás lo que yo digo? Yo no me dejé llevar por los tuits. A mí me preocupaba por el hecho de estar en Gran Hermano, que era mi sueño, y pensar que por ahí no puedo trabajar en un hospital porque me pueden llegar a juzgar, pero yo sé lo que soy como médica” aclaró la recien eliminada de la casa.

La discusión siguió algunos minutos más, incluso Catalina lo trató de machista. Finalmente el conductor Roberto Funes Ugarte frenó la pelea antes de que pasara a mayores.

Catalina confirmó que tuvo una relación con «El Cuti» Romero

Catalina es la última eliminada de Gran Hermano. Luego de su salida de la casa la pediatra finalmente habló acerca de los rumores que la vinculaban con un jugador de la «scaloneta».

A partir de sus declaraciones, los fanáticos especularon con un romance con Cuti Romero, exjugador de Belgrano de Córdoba. Esta semana, en su paso por el streaming, Fuera del joda, Catalina confirmó ese rumor.

«Lo del Cuti Romero es mentira», le dijeron en el stream. «No, eso es real. Salió en todos lados. ¿Qué voy a decir? Ya está«, confesó la médica pediatra.

Tiempo después habló de sus ganas de reingresar a la casa mediante el repechaje.«Si vuelvo voy a seguir siendo la misma persona, con la misma sinceridad, con la misma lealtad hacia mis compañeras», había prometido en El Debate de Gran Hermano.

«Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera. Salí con un campeón del mundo y con muchos jugadores de Belgrano y Talleres de Córdoba», había dicho la joven en su presentación, antes de ingresar a Gran Hermano.