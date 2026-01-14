El estremecedor testimonio de David Kavlin tras el infarto que sufrió en diciembre: “Llegué sin signos vitales”

David Kavlin habló tras el grave episodio de salud que atravesó a fines de diciembre y que lo mantuvo al borde de la muerte.

El periodista y conductor de Canal 9 sufrió un infarto mientras jugaba al pádel en el club Hacoaj y debió ser trasladado de urgencia a una clínica, donde llegó sin signos vitales y fue reanimado por el equipo médico.

Tras estar al borde de la muerte, David Kavlin reapareció y habló de su recuperación

“Llegué sin signos vitales y me hicieron reanimación”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia con crudeza contando lo vivido, donde contó que “pudo tener secuelas” pero se encuentra bien.

El episodio ocurrió el 27 de diciembre, en una mañana que parecía rutinaria, donde Kavlin había ido a jugar al pádel cerca de las 9 de la mañana cuando comenzó a sentir una fuerte opresión en la espalda y el pecho.

Reconoció de inmediato que algo no estaba bien y, tras un electrocardiograma, se activó el código rojo. Camino al sanatorio de la Trinidad de San Isidro, el periodista sufrió un paro cardíaco dentro de la ambulancia.

“A mí se me apagó el televisor en medio de la ambulancia. Yo no me acuerdo más nada. Cuando me despierto estoy en la habitación de la clínica en terapia intensiva”, relató.__IP__

Además de conducir Mañanas Picantes y Nuevediario, publicó el libro Nos gritan judíos de mierda, que lo llevó a realizar cerca de 30 presentaciones en distintas ciudades del país y del exterior: “El balance del 2025 fue muy positivo. A mi me gusta mirar el vaso medio lleno, si el nacimiento es algo lindo, el renacimiento es algo mucho mejor”.

Actualmente, Kavlin continúa con su recuperación, sin alta laboral ni deportiva, y enfocado en transitar el proceso con calma, donde de a poco, va caminando cada día un par de cuadras más y superando desafíos.