«Me revivieron en la guardia»: el duro diagnóstico que obliga a David Kavlin a una segunda operación

La historia de David Kavlin mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Tras la impactante confesión del periodista —quien aseguró que «llegó muerto» a la clínica tras sufrir un infarto y un paro cardíaco—, la batalla por su salud suma un nuevo capítulo este lunes.

Kavlin se somete hoy a una segunda intervención quirúrgica para terminar de limpiar sus arterias y alejar definitivamente el fantasma de una recaída. Si todo sale según lo previsto, el martes podría volver a su casa.

El nuevo round: angioplastia y un segundo stent para David Kavlin

A pesar de la recuperación milagrosa en la guardia de la Trinidad de San Isidro, los médicos detectaron que el peligro no había pasado del todo. Tras colocarle un primer dispositivo, los estudios revelaron otra arteria bloqueada.

La intervención es una angioplastia, una técnica para ensanchar las arterias coronarias que están obstruidas por placa (colesterol y calcio). Lo que harán es instalar un segundo stent. Este pequeño tubo metálico funciona como un «andamio» que mantiene la arteria abierta para que la sangre rica en oxígeno llegue sin problemas al corazón.

De no mediar complicaciones, los médicos estiman que mañana mismo podría recibir el alta ambulatoria.

El relato de lo sucedido hace apenas unas horas estremece. Todo comenzó en un club, donde Kavlin sufrió el primer infarto. La desesperación marcó el ritmo: tres ambulancias acudieron al lugar, pero el cuadro empeoró en el traslado.

«Llegué muerto y me revivieron inmediatamente en la guardia cardiológica», relató el periodista con crudeza.

El paro cardíaco ocurrió arriba de la unidad de traslado. Fue la pericia de los médicos de guardia la que logró «traerlo de vuelta» para estabilizarlo e iniciar el proceso de recuperación que hoy enfrenta su etapa final en el quirófano.