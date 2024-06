María Fernanda Callejón es la famosa que más dinero gana en las plataformas para adultos

Con la falta de ficciones en la televisión y la falta de posibilidades laborales que generen ingresos suficientes para afrontar los altos costos de la vida en Argentina, muchos famosos, entre los que se encuentra María Fernanda Callejón, buscaron nuevos proyectos para llegar a fin de mes.

Varios comenzaron a publicar sus fotos y videos en plataformas de contenido erótico, con el fin de generar más dinero y en moneda extranjera.

María Fernanda Callejón es la famosa mejor paga

Flor de la V contó en Intrusos cuál es la famosa que más dinero recibe en las plataformas para adultos. Se trata de María Fernanda Callejón, la ex vedette que trabajó por unos meses en Duro de Domar, pero quedó fuera del ciclo hace algunas semanas.

“Callejón está en Disney. Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación para adultos. La que más factura en la Argentina, hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble. La semana pasada estuve hablando con ellos y me contaron eso. Yo me preguntaba ¿Qué pasa con Fernanda que está perdida”, dijo la conductora de Intrusos.

Por su parte, Guido Záffora acotó que le viene muy bien a ella esta posibilidad porque viene de pasar tiempos difíciles. “Me pone muy contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo después de irse de ‘Duro de Domar’, y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar”, afirmó.

María Fernanda se separó de Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna, y hoy vive un romance con el ex futbolista Fernando Gamboa.

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa se mostraron enamorados

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa estuvieron en una gala en el Teatro Colón, donde se mostraron muy enamorados frente a las cámaras de los diferentes medios que se hicieron presentes. Allí estuvo un móvil de LAM (América) que, ante la consulta sobre la intimidad de la pareja, Fernanda no tuvo filtro y reveló entre bromas: ‘Tenemos mucho sexo, somos una bomba. Además de tomar mate… viste que está el dicho de si hay yerba o no hay yerba, en casa, aunque haya yerba… tomamos mate, todo’. ‘El amor es eso. No es una cuestión de edad. Superamos los 50 y estamos explotados de amor’, agregó por su parte el ex jugador de fútbol y quien era entrenador de Sport Boys, de la Primera División de Perú.