Yanina Latorre apuntó contra María Fernanda Callejón por la crítica al programa LAM

María Fernanda Callejón dio una polémica entrevista a un móvil de LAM donde tuvo un cruce con las angelitas y criticó, en vivo, al programa por el dinero que le habían ofrecido por su participación en el piso. Finalmente, mientras se la mostraba visiblemente molesta, termino abandonando la entrevista.

«Mi amor, 65 mil pesos no salgo de mi casa por eso. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen descuento, en la era Milei actualicen los valores chicos», dijo la actriz desde el móvil.

«Nunca tengo problemas de hablar. Si aceptas venís al streaming y ahí charlamos todo«, se dirigió a Marixa Balli, quien había intentado defenderla.

Yanina Latorre le respondió tajante a Callejón

La conductora de #Yanina1079, su ciclo radial en El Observador, fue tajante contra la actriz y pareja del ex futbolista Fernando Gamboa por sus fuertes declaraciones y la “atendió”.

“67 mil pesos no está mal y más para lo que servís vos, Callejón. Te sentaste a calentar la silla, nos mentiste en todo, estabas separándote y no lo contaste, pudiendo haberlo usado y sacarle jugo a eso», inició su descargo.

“Te preguntamos por Coppola no contás, en todo el vínculo que Coppola estuvo con Callejón siempre estuvo casado con alguien. No sé para que querés cobrar, no traes data, no traes información, mentís sobre tu vida privada, encima después se la agarra con Marixa”, cerró.