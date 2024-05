Ricky Diotto confirmó su romance con Delfina Gerez Bosco ex de Martín Coggi

El ex marido de Fernanda Callejón, Ricky Diotto habló abiertamente sobre su romance con Delfina Gerez Bosco, quién tuvo un entredicho con Martín Coggi su ex novio. Coggi afirmó que cuándo Delfina y Ricky empezaron su relación ellos estaban saliendo y que se enteró por las redes del nuevo noviazgo.

Por su parte, Ricky, quien se separó en malos términos de María Fernanda, no solo habló por primera vez de su nueva relación con Delfina, sino que la describió con mucho cariño en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Cuándo comenzó el romance entre Ricky y Delfina

El ex de María Fernanda Callejón dijo: “Con Delfina nos conocimos en el cumpleaños de Gaby, un amigo en común. Desde ahí seguimos hablando y no dejamos de vernos. Me hace muy bien al corazón y es de otro planeta”, le dijo al comunicador en el mensaje que le envió con intención de remarcar lo feliz que es con Delfina. ¡A pleno!

Martín Coggi apuntó contra Delfina Gerez Bosco por su nuevo romance

El boxeador se quejó públicamente en una entrevista porque la modelo no le había avisado que estaba en una relación con el odontólogo y contó que se enteró “por las redes sociales”, dando a entender que estaba ofendido.

“Tenemos una linda amistad, por más que patinó en estos días”, señaló Martín y, de esta manera, Delfina decidió contestarle a Coggi también en Socios del espectáculo donde reconoció que su romance con Diotto es una realidad.