El fastidio de L-Gante por la negativa al pedido de la visa para Estados Unidos

Luego de recuperar la libertad, L-Gante se enfoca en recuperar el tiempo perdido tanto con su vida familiar como profesional. En ese sentido, este miércoles se presentó en la embajada de los Estados Unidos para realizar el trámite que le permita obtener la visa para viajar al país del norte.

Sin embargo, trascendió que el trámite del músico fue rechazado por la Embajada de Estados Unidos y no le darán la visa solicitada.

Cuáles fueron los motivos para negarle la visa a L-Gante para viajar a EE.UU.

«Me confirman desde adentro de la embajada que Elian intentó por todos los medios una respuesta favorable pero las autoridades del lugar le cancelaron el pedido de visa, lo curioso fue la reacción del cantante”, dijo el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: «Ante la negativa, me contaban que L-Gante consultó varias veces por qué no se la daban y hasta preguntó si podía ir su abogado, me hablaban de malas caras y cierto fastidio ante esta decisión de la embajada de no otorgarle la esperada visa”.

«Los motivos son obvios. L-Gante acaba de estar detenido más de tres meses y ha tenido diferentes problemas judiciales, era obvio que no se la iban a dar”, dijo el periodista.

Y concluyó: “Un especialista me contaba también que existe un tipo de visa artística pero no es factible esto en este caso, deberá volver a insistir en un año porque en el 2023 se la rechazaron”.