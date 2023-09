El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Fede Bal tras el descargo de Carmen Barbieri en su programa

Este jueves, Carmen Barbieri explotó en su programa contra Yanina Latorre. La conductora de Mañanísima se mostró furiosa con la panelista de LAM, que habló de la relación que ella tenía con Sofía Aldrey, la ex pareja de Federico Bal.

«Me hartaste Latorre, ¿quién te crees que sos? ¿Pero quién es Latorre? ¿Se cree la dueña de la televisión mi amor? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?», exclamó la figura de Ciudad Magazine.

«Es una mujer que admiro y respeto la ex de mi hijo, cómo me voy a burlar de ella, estúpida. Sos estúpida, tarada», siguió la conductora, furiosa con la integrante del ciclo de Ángel de Brito.

Cómo fue la discusión entre Yanina Latorre y Fede Bal en las redes

Lo que empezó en Mañanísima con Carmen derivó una feroz discusión entre Fede Bal y Yanina Latorre en Twitter. El actor citó un video del descargo de su madre y exclamó: «¿Esto siempre es así o solo cuando vuelvo al país?».

Al tuit de Fede, Yanina sumó: «No! Solo cuando las que se acuestan (por Estefi Berardi) con vos demandan a Sofía Aldrey y a mí». El hijo de la ex vedette se sacó y retrucó: «Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome. Entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no».

«¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitomana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofia? Conmigo no, Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos», concluyó la angelita.