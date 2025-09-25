El ex Gran Hermano atraviesa un difícil momento de salud. La influencer realizó un desgarrador descargo en sus redes sociales. Mirá acá lo que dijo y conocé cuál es el estado de salud actual de Thiago Medina.

El fuerte descargo de Daniela Celis tras el delicado estado de salud de Thiago Medina

Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras sufrir un grave accidente automovilístico el pasado 12 de septiembre.

Luego de ser operado en dos ocasiones, el ex Gran Hermano decayó y su cuadro de salud se agravó. Ante esta situación, Daniela Celis, su expareja, compartió un fuerte descargo en sus redes sociales. Lo hizo en su canal de Instagram, donde se confesó ante sus seguidores.

«Nunca sentí tanto miedo en mi vida«, expresó la influencer, mostrando su dolor y angustia. «Me resguardo en cada oración, plegaria y FE. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble», remarcó. El pedido de oración continúa y junto a la familia del influencer esperan un milagro en la vida del joven.

El último parte médico de Thiago Medina

El último parte médico de Thiago Medina se emitió el miércoles 24 de septiembre por la mañana. Según el comunicado, el joven de 22 años presentó “un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”.

Además, indicaron que el paciente «evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables».

También se reveló que en las últimas horas se llevó a cabo un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente. Este término consiste en la reunión de profesionales de la salud de distintas especialidades, donde se analizan los resultados, se debate las posibles estrategias a seguir y se toman decisiones basadas en la mayor rigurosidad científica.

A su vez, indicaron que «en el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso».

Finalmente, el parte médico señala que «se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios».