Receta de pan de avena sin gluten: esponjoso, saludable y listo en menos de una hora
Una receta sencilla y saludable que se prepara con pocos ingredientes y es ideal para reemplazar el pan tradicional.
El pan de avena sin gluten se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan opciones más saludables, livianas y aptas para personas con intolerancia al gluten. Con ingredientes simples y de fácil acceso, esta receta permite preparar un pan casero, nutritivo y versátil, ideal tanto para el desayuno como para la merienda.
Su textura suave y su sabor delicado lo transforman en una opción práctica para incorporar a la rutina diaria sin resignar calidad ni sabor.
Ingredientes
- 2 tazas de avena sin gluten (certificada)
- 2 huevos
- 1 taza de yogur natural o vegetal
- 1/4 taza de aceite (girasol u oliva suave)
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional)
- Semillas a gusto (chía, lino, sésamo)
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde tipo budín.
- Procesar la avena hasta lograr una harina fina o utilizar harina de avena sin gluten.
- En un bowl, mezclar los huevos, el yogur y el aceite hasta integrar bien.
- Agregar la avena procesada, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Incorporar semillas si se desea.
- Verter la mezcla en el molde.
- Hornear entre 30 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Consejos útiles
- Si la mezcla queda muy espesa, se puede agregar un chorrito de leche o bebida vegetal.
- Para una versión más dulce, sumar banana pisada o pasas de uva.
- Se conserva entre 2 y 3 días en recipiente hermético.
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