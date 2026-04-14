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Receta de pan de avena sin gluten: esponjoso, saludable y listo en menos de una hora

Una receta sencilla y saludable que se prepara con pocos ingredientes y es ideal para reemplazar el pan tradicional.

Redacción

Por Redacción

Cómo hacer pan de avena sin gluten casero. Foto: ilustrativa.

Cómo hacer pan de avena sin gluten casero. Foto: ilustrativa.

El pan de avena sin gluten se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan opciones más saludables, livianas y aptas para personas con intolerancia al gluten. Con ingredientes simples y de fácil acceso, esta receta permite preparar un pan casero, nutritivo y versátil, ideal tanto para el desayuno como para la merienda.

Su textura suave y su sabor delicado lo transforman en una opción práctica para incorporar a la rutina diaria sin resignar calidad ni sabor.

Ingredientes

  • 2 tazas de avena sin gluten (certificada)
  • 2 huevos
  • 1 taza de yogur natural o vegetal
  • 1/4 taza de aceite (girasol u oliva suave)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional)
  • Semillas a gusto (chía, lino, sésamo)

Preparación paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde tipo budín.
  • Procesar la avena hasta lograr una harina fina o utilizar harina de avena sin gluten.
  • En un bowl, mezclar los huevos, el yogur y el aceite hasta integrar bien.
  • Agregar la avena procesada, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  • Incorporar semillas si se desea.
  • Verter la mezcla en el molde.
  • Hornear entre 30 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar.

Consejos útiles

  • Si la mezcla queda muy espesa, se puede agregar un chorrito de leche o bebida vegetal.
  • Para una versión más dulce, sumar banana pisada o pasas de uva.
  • Se conserva entre 2 y 3 días en recipiente hermético.

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Sin TACC

El pan de avena sin gluten se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan opciones más saludables, livianas y aptas para personas con intolerancia al gluten. Con ingredientes simples y de fácil acceso, esta receta permite preparar un pan casero, nutritivo y versátil, ideal tanto para el desayuno como para la merienda.

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