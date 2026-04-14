Receta de pan de avena sin gluten: esponjoso, saludable y listo en menos de una hora

El pan de avena sin gluten se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan opciones más saludables, livianas y aptas para personas con intolerancia al gluten. Con ingredientes simples y de fácil acceso, esta receta permite preparar un pan casero, nutritivo y versátil, ideal tanto para el desayuno como para la merienda.

Su textura suave y su sabor delicado lo transforman en una opción práctica para incorporar a la rutina diaria sin resignar calidad ni sabor.

Ingredientes

2 tazas de avena sin gluten (certificada)

2 huevos

1 taza de yogur natural o vegetal

1/4 taza de aceite (girasol u oliva suave)

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de miel o azúcar (opcional)

Semillas a gusto (chía, lino, sésamo)

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde tipo budín.

Procesar la avena hasta lograr una harina fina o utilizar harina de avena sin gluten.

En un bowl, mezclar los huevos, el yogur y el aceite hasta integrar bien.

Agregar la avena procesada, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Incorporar semillas si se desea.

Verter la mezcla en el molde.

Hornear entre 30 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

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