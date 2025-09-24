Preocupa la salud de Thiago Medina: “Está en una situación extrema”

Sergio, uno de los diez hermanos de Thiago Medina, habló con Puro Show sobre la preocupante situación que atraviesa el joven de 22 años, desde que sufrió un accidente con su moto. Los detalles en esta nota.

Preocupa la salud de Thiago Medina

“Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”, reveló el hermano de Thiago Medina, que se sumó a los pedidos de oración que hicieron Daniela Celis, exmujer de Thiago, y Camilota, otra de las hermanas del joven.

“Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado, y arreglado, y el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”, detalló Sergio.

“Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”, aseguró el hombre, desde la puerta del hospital donde continúa internado Thiago Medina. La periodista Nancy Duré agregó que “con las costillas se le perforó el pulmón y el hígado”. Además, recordó que le extirparon el bazo y que “Chano puede vivir sin ese órgano”.

En las últimas horas, se supo que se llevó a cabo un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente. Este término consiste en la reunión de profesionales de la salud de distintas especialidades, donde se analizan los resultados, se debate las posibles estrategias a seguir y se toman decisiones basadas en la mayor rigurosidad científica.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva desde el 12 de septiembre, luego de un grave accidente automovilístico. El influencer tiene pronóstico reservado y en las últimas horas su cuadro de salud empeoró.

Según el último parte médico de este miércoles 24 de septiembre, emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven de 22 años presentó “un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”.

Con información de NA