Muffins de avena, banana y chocolate sin gluten: una receta simple, saludable y esponjosa
Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, los muffins de avena, banana y chocolate sin gluten se han convertido en una opción ideal para quienes buscan algo dulce, nutritivo y apto para celíacos. Perfectos para el desayuno, la merienda o incluso como snack energético, combinan el dulzor natural de la banana con el toque intenso del chocolate.
Ingredientes (para 10 a 12 muffins)
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 taza de avena sin gluten
- 1/2 taza de harina de almendras o harina sin gluten (opcional para mayor esponjosidad)
- 1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1/3 taza de azúcar mascabo o endulzante a gusto
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de chips de chocolate sin gluten o chocolate picado
- Una pizca de sal
Paso a paso de la preparación
- Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja para muffins con pirotines o engrasada.
- En un bowl, pisar las bananas hasta formar un puré.
- Agregar los huevos, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.
- Incorporar el azúcar y unir la preparación.
- Sumar la avena, la harina sin gluten, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta lograr una masa homogénea.
- Añadir los chips de chocolate y mezclar suavemente.
- Colocar la mezcla en los moldes, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear entre 18 y 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Claves para que salgan perfectos
- Usar bananas bien maduras potencia el dulzor natural y mejora la textura.
- No sobrebatir la mezcla para evitar muffins duros.
- Se pueden conservar hasta 3 días en recipiente hermético o freezar.
- El chocolate puede reemplazarse por frutos secos o frutas deshidratadas.
Esta receta se destaca por ser versátil y adaptable a distintos estilos de alimentación. Además, es una alternativa práctica para incorporar avena y frutas en la dieta diaria, sin resignar sabor.
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