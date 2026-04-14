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Muffins de avena, banana y chocolate sin gluten: una receta simple, saludable y esponjosa

Redacción

Por Redacción

Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, los muffins de avena, banana y chocolate sin gluten se han convertido en una opción ideal para quienes buscan algo dulce, nutritivo y apto para celíacos. Perfectos para el desayuno, la merienda o incluso como snack energético, combinan el dulzor natural de la banana con el toque intenso del chocolate.

Ingredientes (para 10 a 12 muffins)

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena sin gluten
  • 1/2 taza de harina de almendras o harina sin gluten (opcional para mayor esponjosidad)
  • 1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1/3 taza de azúcar mascabo o endulzante a gusto
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de chips de chocolate sin gluten o chocolate picado
  • Una pizca de sal

Paso a paso de la preparación

  • Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja para muffins con pirotines o engrasada.
  • En un bowl, pisar las bananas hasta formar un puré.
  • Agregar los huevos, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.
  • Incorporar el azúcar y unir la preparación.
  • Sumar la avena, la harina sin gluten, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta lograr una masa homogénea.
  • Añadir los chips de chocolate y mezclar suavemente.
  • Colocar la mezcla en los moldes, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
  • Hornear entre 18 y 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar.

Claves para que salgan perfectos

  • Usar bananas bien maduras potencia el dulzor natural y mejora la textura.
  • No sobrebatir la mezcla para evitar muffins duros.
  • Se pueden conservar hasta 3 días en recipiente hermético o freezar.
  • El chocolate puede reemplazarse por frutos secos o frutas deshidratadas.

Esta receta se destaca por ser versátil y adaptable a distintos estilos de alimentación. Además, es una alternativa práctica para incorporar avena y frutas en la dieta diaria, sin resignar sabor.


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Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, los muffins de avena, banana y chocolate sin gluten se han convertido en una opción ideal para quienes buscan algo dulce, nutritivo y apto para celíacos. Perfectos para el desayuno, la merienda o incluso como snack energético, combinan el dulzor natural de la banana con el toque intenso del chocolate.

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