Hace instantes, salió el parte médico actualizado del ex Gran Hermano, que está atravesando un complicado momento de salud. Mirá acá lo que dice el comunicado y todos los detalles.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: ¿Cómo está hoy el ex Gran Hermano?

Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva desde el 12 de septiembre, luego de un grave accidente automovilístico. El influencer tiene pronóstico reservado y en las últimas horas su cuadro de salud empeoró.

Según el último parte médico de este miércoles 24 de septiembre, emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven de 22 años presentó “un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”.

Además, indicaron que el paciente «evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables».

En el comunicado, se reveló que en las últimas horas se llevó a cabo un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente. Este término consiste en la reunión de profesionales de la salud de distintas especialidades, donde se analizan los resultados, se debate las posibles estrategias a seguir y se toman decisiones basadas en la mayor rigurosidad científica.

A su vez, se reveló que «en el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso».

Finalmente, el parte médico señala que «se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios».

Empeoró el estado de salud de Thiago Medina: ¿Qué pasó?

En las últimas horas, se conoció que el cuadro de salud de Thiago Medina empeoró y generó preocupación entre sus familiares y amigos. El periodista Fede Flowers reveló que el joven está atravesando un momento muy delicado: «Es muy complicado el cuadro de salud del ex GH en este momento», comenzó.

Luego, describió cuáles son las complicaciones médicas que atraviesa: «Tiene sus dos pulmones comprometidos. Además, ayer informaron de una bacteria intra hospitalaria y tiene problemas de vesícula«, detalló el periodista.

Ante esta delicada situación, Daniela Celis, la expareja, subió una historia en su Instagram pidiendo oración y un milagro: «Cadena de oración, hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, creemos en la fuerza de la fe, en los milagros».