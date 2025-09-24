Hace instantes se conoció que el ex Gran Hermano atraviesa un delicado cuadro de salud. Mirá acá las últimas actualizaciones y conocé el parte médico.

Empeoró el estado de salud de Thiago Medina: ¿Qué pasó?

Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva desde el 12 de septiembre en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, cuando sufrió un grave accidente en su moto. El ex Gran Hermano tiene pronóstico reservado.

En las últimas horas, su cuadro de salud empeoró y generó preocupación entre sus familiares y amigos. El periodista Fede Flowers reveló que el joven está atravesando un momento muy delicado: «Es muy complicado el cuadro de salud del ex GH en este momento», comenzó.

Luego, describió cuáles son las complicaciones médicas que atraviesa: «Tiene sus dos pulmones comprometidos. Además, ayer informaron de una bacteria intra hospitalaria y tiene problemas de vesícula«, detalló el periodista.

🔴Ultimo momento: la salud de Thiago.

Lo cuento por que la familia ya lo sabe y lo hizo público , es muy complicado el cuadro de salud del ex GH en este momento tiene sus dos pulmones muy comprometidos.

Pero además ayer informaron de una bacteria intra hospitalaria y tiene… — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 24, 2025

A su vez, Flowers aclaró que la familia lo sabe y lo hizo público. La familia de Thiago Medina difundió la noticia en las redes sociales y pidió cadena de oración para el influencer.

Daniela Celis y las hermanas de Thiago Medina pidieron cadena de oración por el influencer

La familia de Thiago Medina compartió en redes sociales el delicado momento de salud que está atravesando el ex Gran Hermano.

Daniela Celis, la expareja, subió una historia en su Instagram pidiendo oración y un milagro: «Cadena de oración, hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, creemos en la fuerza de la fe, en los milagros«.

Por otra parte, Camilota, hermana de Thiago, se mostró muy afectada y entre lágrimas, le pidió ayuda a sus seguidores: «Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro«.

Por último, Brisa, hermana melliza del influencer, también pidió cadena de oración y dio un detalle clave de la salud de Thiago: «Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo«, expresó.

¿Qué dice el último parte médico de Thiago Medina?

Este martes, Daniela Celis compartió en sus redes sociales el último parte médico de Thiago Medina. La expareja del influencer reveló que el joven atraviesa un “episodio de injuria pulmonar” a más de dos semanas de su internación.

Además, detalló que el influencer cursa el episodio de daño en el pulmón causado por una infección, “bajo cobertura antibiótica”, expresó. “Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia”, escribió la joven al referirse al diagnóstico que indica el colapso de una parte o todo el pulmón que impide que se expandan completamente los sacos de aire.