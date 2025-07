El fuerte descargo de la expareja de Ayrton Costa tras los rumores de romance con Wanda Nara 

Wanda Nara fue vinculada románticamente a Ayrton Costa, un futbolista que disputó recientemente el Mundial de Clubes junto al club Boca Juniors. Ahora, fue la expareja del jugador quien se descargó en sus redes sociales.

¿Qué publicó la expareja de Ayrton Costa tras los rumores de romance con Wanda Nara?

El futbolista está recién separado de Candela Oyarzabal y ya está protagonizando rumores de romance con la reconocida conductora. Al ver esto, la joven decidió compartir un fuerte mensaje contra ambos en sus redes sociales.

Este fin de semana, la influencer salió a bailar y grabó a un empleado del lugar mientras mostraba claramente un mensaje que decía “Cambiaste un Rolex por un Casio”, frase de la reconocida Bizarrap Session de Shakira. Tras las versiones de amor entre Ayrton Costa y Wanda Nara, las redes rápidamente lo vincularon a una indirecta para la empresaria. Pero eso no fue todo, ya que junto al mismo compartió una canción de La Joaqui y L-Gante, expareja de la mediática.

¿Qué dijo Fefe Bongiorno sobre el romance de Wanda Nara y Ayrton Costa?

Mediante un enigmático, Fede Bongiorno, panelista de LAM (América TV), dio a conocer su última investigación donde reunió una serie de pruebas que indicarían que la mediática estaría saliendo con Ayrton Costa, el defensor central del equipo argentino. Seguidamente, el panelista detalló: «Wanda empezó a subir fotos en un auto distinto coinciden el anillo y el auto, un Mustang blanco ploteado (que de entrada imaginaría que no hay muchos)» pero, «en Intrusos la engancharon a Wanda con el auto y se ve muy claramente que la patente es la misma».

Finalmente, comentó que «a él lo habían vinculado a una piba en Miami pero justo ayer subió esto. Raro el timing: ‘No me vinculen con nadie, no soy la novia de nadie. Gracias'». Incluso, demostró que «Wanda no lo sigue pero likea todo» en su cuenta de Instagram.