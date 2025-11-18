El gesto de Mauro Icardi en la presentación de la nueva serie de la China Suárez

La China Suárez presentó ayer su serie “La hija del fuego: la venganza de la bastarda” en un screening oficial de prensa que se realizó en el Cinemark Hoyts del shopping Dot. La actriz asistió al evento acompañada por su pareja, Mauro Icardi, y sin la presencia de sus hijas.

Mauro Icardi acompañó a la China Suárez en el estreno de su serie y generó debate

La China habló con algunos medios de prensa acordados en el evento, pero evitó hacer comentarios a la salida del establecimiento.

Dentro de la conferencia de prensa, una cámara de Puro Show (El Trece) captó al futbolista utilizando su celular mientras que su pareja hablaba en el evento.

En las imágenes, Icardi estaba grabando a su novia con su celular, captando el momento para su intimidad.

“Él está muerto de amor por ella. Está enamorado, sacándole fotos ahí”, comentó Pampito.

“Este acompañamiento de él a la China no lo veo como algo tóxico, como muchos lo quieren dejar ver. Lo veo como que la está acompañando, es algo re importante para la China, una serie importante de una plataforma increíble”, defendió al futbolista frente a los comentarios que lo tildan de tóxico.