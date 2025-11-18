La China Suárez presentó su serie “La hija del Fuego”, acompañada de Mauro Icardi

La China Suárez presentó “La hija del fuego”, su nuevo proyecto protagónico para Disney Plus, en un screening para medios que se proyectó en el Cinemark Hoyts del shopping Dot.

La actriz asistió al evento acompañado de su pareja, Mauro Icardi, y se mostraron sonrientes frente a las cámaras presentes.

El estreno de “La hija del fuego”: así fue el evento que protagonizó China Suárez

“La pareja se mostró relajada y buena onda con los presentes. El productor de la serie de Disney, Adrián Suar, se saludó con el jugador del Galatasaray que la acompañó en todo momento”, compartió la periodista Naiara Vecchio en su cuenta de X.

Según supo Noticias Argentinas, la actriz diálogo con algunos medios seleccionados al finalizar la proyección.

Además de la China Suárez, también asistieron los otros grandes nombres del proyecto como Eleonora Wexler y Diego Cremonesi. Los artistas fueron acompañados por el productor ejecutivo, Adrián Suar.

A pesar de mostrarse a gusto dentro de la proyección a cargo de Disney, Mauro Icardi y su novia evitaron hacer declaraciones a la prensa presente en el evento.

“Muy contenta por la serie, se estrena el miércoles”, comentó la actriz antes de subir al auto para abandonar el establecimiento.

El elenco de “La hija del fuego: la venganza de la bastarda”

El reparto principal de la serie incluye a grandes nombres como: