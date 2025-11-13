La China Suárez habló tras la polémica con los canales de streaming 

Desde su regreso a la Argentina, la China Suárez quedó envuelta en un escándalo por las supuestas condiciones que puso para dar una nota en Luzu. Ahora, las cámaras la encontraron en un shopping de la ciudad junto a Mauro Icardi y rompió el silencio.

“¿Qué hay de cierto que no quisiste ir a Luzu por Nico (Occhiato)? ¿Es verdad que querías que estuviera Nico?“, le preguntó el notero de A la tarde (América) Oliver Quiroz. ”No, no, no“, desmintió la actriz, muy escueta de palabras.

🔥 LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI DE COMPRAS CON LAS HIJAS DE WANDA



Por último, una fan que estaba en el estacionamiento del centro comercial le preguntó si le va a dar una nota a Mario Pergolini. “Sí, sí. Mañana en Pergolini”, confirmó.

“Mi mujer no me deja”: la respuesta de Pergolini cuando le preguntaron si iba a entrevistar a la China Suárez

La China Suárez regresó a la Argentina junto a Mauro Icardi para promocionar su nueva serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Como parte de esta visita, anunciaron su participación en dos programas streaming, pero finalmente nunca se concretó, entre descargos, medias verdades y su posterior cancelación.

En las últimas horas resonó con fuerza que Mario Pergolini iba a entrevistarla en su ciclo Otro Día Perdido (eltrece). Agustín “Rada” Aristarán, uno de sus compañeros, consultó al presentador sobre este runrún, y el aludido, contestó: “Mi mujer no me deja, no… Me dijo que de todo, todo, hasta la China llegamos”.

Entre los chistes y comentarios recargados de humor sobre el filoso tema, Leila Roth buscó una “alternativa” que generó risas en el resto de sus compañeros: “De última vos no vengas y que venga ella”.

Luego, tanto Pergolini como Rada imaginaron la posibilidad de traer a la actriz y a Icardi, para luego sorprenderlos con Wanda Nara, Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Pampita, con todos sus hijos en pleno set.