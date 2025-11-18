Moda de Lujo: cuánto cuestan los vestidos de la China Suárez que usó en su paso por el país

Eugenia “la China” Suárez, que en los últimos días volvió al centro de la escena mediática, no solo lo hizo por sus declaraciones con Mario Pergolini y Moria Casán, sino también por los estilismos elegidos para esas apariciones y el estreno de su serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”. Sus looks combinaron lujo, tendencia utilitaria y toques glamorosos, consolidando su presencia pública con una puesta en escena cuidadosa.

El análisis de sus 3 looks más caros y virales que usó en el programa de Pergolini, de Moria y en el estreno

En su mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido, Suárez sorprendió con un vestido largo off-white, de corte romántico y confeccionado en satén de seda con ribetes de encaje.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el atuendo no fue casual: se suma al análisis mediático por su alto costo, ya que se trató de una prenda de lujo, que según fuentes especializadas ronda los 1.690 dólares.

Para completar ese look sofisticado, La China sumó un bolso Hermès Birkin 40 y gafas Saint Laurent, reforzando la apuesta por una silueta elegante y unida a marcas premium.

La elección denota su voluntad de presentarse con una imagen pulida, femenina y un tanto clásica, en un contexto mediático cargado: las declaraciones con Pergolini tuvieron una alta expectativa pública, y su vestuario acompaña esa narrativa de volver con fuerza al escenario mediático.

Para su paso por La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán, Suárez optó por un conjunto utilitario verde oliva (o musgo), que fue interpretado como una declaración de estilo muy “workwear”: práctico, estructurado y alineado con la tendencia utilitaria que domina el street style.

El mono-camisa (o monoprenda) tiene solapas y cortes funcionales, proyectando una imagen sobria y segura, con hombros marcados y botones metálicos, que le dan un toque industrial. Su peinado lacio con raya al medio y el maquillaje neutro refuerzan el minimalismo del look.

Sin embargo, no todo fue aplausos: algunos espectadores en redes lo compararon con un estilismo que, en su momento, usó Wanda Nara, generando rumores de que Suárez podría estar haciendo una elección provocadora o simbólica.

Ese paralelismo de moda también fue destacado por medios: el parecido no solo en el color sino en la estructura utilitaria del conjunto despertó comentarios sobre si era un guiño intencional.

En la entrevista con Moria, además, se filtraron imágenes tras bambalinas donde Suárez aparece relajada, cómplice con la conductora y acompañada por Mauro Icardi, lo que le da un matiz íntimo y humano al momento glamoroso.

En la presentación oficial de su serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, Suárez deslumbró con un conjunto de encaje color crema de la casa Zimmermann. El top, con lazos laterales y volados, cuesta unos 950 dólares; el pantalón a juego, con puños ajustados y cintura fruncida, llega a 995 dólares.

La combinación transmite una sensación de romanticismo etéreo, al tiempo que habla de una actriz consciente del valor de su imagen pública en un estreno clave. Según Suárez, huyó del exceso: “Fui vestida muy sencilla, estaba muy nerviosa”, dijo para eltrece.

Mauro Icardi, su pareja, la acompañó en todo momento, y su presencia constante reforzó la imagen de unidad y apoyo durante un día profesional muy importante para ella.