El hijo de Beto Casella habló de la polémica entre Tamara Pettinato y Bendita: «Lamento muchísimo…»

En medio de la polémica por la continuidad de Tamara Pettinato en Bendita, el programa de El Nueve, el hijo de Beto Casella, y exproductor del programa, opinó del escándalo. “En ningún momento se pensó en echarla. Nadie se va mal de Bendita, en todo caso si te vas es porque lo decidiste vos o porque hiciste algo que iba muy en contra de los principios del lugar”, le dijo Franco a Ciudad Magazine.

El hijo de Beto Casella habló de Tamara Pettinato y Bendita

Franco Casella se refirió a la polémica que por estos días enfrenta a su padre Beto con la panelista de Bendita, Tamara Pettinato. “Si Tamara cumple su ciclo por esto, me daría mucha pena. Lamento muchísimo que salpique a Bendita, porque en todo caso, es un producto que no merece estar salpicado por estas cosas”, agregó el joven.

“Yo quiero que le pegue lo menos posible porque es un lugar que quiero mucho y la gente que trabaja es toda gente buena que no merece esto. Mi viejo, esto no lo merece”, agregó Franco Casella.

Por último opinó acerca de la decisión de Tamara de hacer su descargo en Blender: “Creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado ella. Creo que mi viejo, y todos los de Bendita, piensan lo mismo. No hay mejor lugar para un descargo que en tu propio nicho. En Bendita no importa la primicia, importa informar y hacer reír, con eso no necesita más. No por nada está por cumplir 20 años, si fuera un programa problemático no estaría cumpliendo ni la mitad”.

Tamara Pettinato, afuera de Bendita

Beto Casella había confirmado que Tamara Pettinato dejó de ser parte del panel de Bendita en Canal 9, luego del escándalo en Olivos con Alberto Fernández. El conductor del magazine confirmó la salida de la panelista con Ángel de Brito, en el canal de streaming Bondi.

Lejos de achicarse ante la pregunta, Beto Casella aseguró que «siempre doy notas» y opinó que esta situación «es bochornosa«. Sin embargo, reconoció que «no sabía» del vínculo entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández.