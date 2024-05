Quién ganó el auto en Gran Hermano: Se definirá en el programa de esta noche

Esta noche finalizará la competencia por un auto 0 kilómetro que se esta dando entre los jugadores de Gran Hermano. Esta no es la primera vez que la producción sortea grandes premios entre los «hermanitos».

En esta misma edición el rionegrino Martín Ku se ganó una casa y el más reciente elimiando Federico «El Manzana» se ganó una moto. En esta ocasión los participantes deberán elegir entre cientos de opciones la llave que hará arrancar el auto para poder ganarlo.

Si bien en otras competencias anteriores algunos de los «nuevos hermanitos» no pudieron participar, esta vez no fue así. Todos pueden competir por el automóvil excepto dos jugadores: Mauro y Martín. Los jugadores debían votar a uno de sus compañeros para que no participen del desafío.

Así fue como el participante de Viedma quedó fuera de competencia. Luego Virginia, líder de la semana, tuvo que elegir entre Mauro y Darío y optó por dejar afuera al exjugador de rugby.

Por ahora, quienes siguen en juego por el auto 0 kilómetro son: Darío, Bautista, Juliana «Furia», Nicolás, Virginia, Florencia, Emmanuel y Zoe.

Según contó Santiago Del Moro en sus historias de Instagram el ganador será anunciado en el programa de hoy martes, a las 22:30. Además, contó que un jugador hizo la espontanea, algo que también será mostrado hoy.

Mauro se plantó y sigue el escándalo en Gran Hermano: «hinchado las pel…» dijo Santiago del Moro

Las redes sociales explotaron nuevamente este lunes ante el reclamo de Mauro a Santiago del Moro, luego de la violenta gala de eliminación de Gran Hermano que se vivió el último domingo, donde Juliana «Furia» gritó una vez más a cámara y recibió duras críticas de parte, incluso, de sus seguidores.

La discusión entre Mauro y el conductor de Gran Hermano inició en plena prueba por el auto, en la arena de la casa, donde el participante planteó que su enojo se debió a que «anoche (por el domingo) no me dejaron hablar». Coincidentemente, el jugador había quedado afuera de la competición por el coche, por decisión de sus compañeros.

Ante el planteo, sorprendió la respuesta de Santiago del Moro: «estoy un poco hinchado las pelotas«, dijo el conductor de Gran Hermano.

«Ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara, se plantan y los graban… salen en vivo. Está el confesionario para que digas lo que quieras» le indicó Santiago del Moro a Mauro, en un nuevo intercambio incómodo en la pantalla de Telefe.

Mauro le rebatió e insistió. «Está todo bien, pero no es lo mismo hablar en la pileta que hablar en la gala de eliminación que se emite en el prime time del domingo por la noche» indicó el jugador.