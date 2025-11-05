El Indio Solari volvió al estudio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Los grandes fanáticos del rock nacional despertaron sus alarmas ante la noticia de que el Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que fundó en el 2004, se encuentran en el mítico estudio de grabación Luzbola para preparar nueva música.

El posteo en redes sociales:

A través de una publicación en sus diferentes redes sociales, los seis artistas posaron en la propiedad del líder de Los Redondos, ubicado en Parque Leloir.

“Grabación en Luzbola”, escribió la cuenta oficial de la banda.

Grabación en Luzbola



Ph: @kvkfotos pic.twitter.com/yZKEGz19PP — Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (@LosFundaok) November 4, 2025

Si bien no hay nada confirmado sobre el lanzamiento de un nuevo disco, la simple noticia de que se encuentran en proceso de grabación impactó a los numerosos fanáticos del Indio, que desbordaron de comentarios la publicación de la banda.