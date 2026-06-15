El inesperado cruce entre Tom Holland y Julián Álvarez por el Mundial 2026: «Me encantaría conocerte»

Un cruce inesperado revolucionó las redes sociales en las horas previas al debut de la Selección Argentina frente a Argelia por la Copa del Mundo 2026. Las dos «arañas» más famosas del momento se encontraron en redes sociales el actor británico Tom Holland, mundialmente reconocido por interpretar a Spider-Man en la pantalla grande, llenó de elogios a Julián Álvarez. El delantero cordobés no dejó pasar la oportunidad y le retrucó con una promesa mundialista.

El curioso intercambio comenzó en Europa, durante la gira de prensa del actor. Mientras presentaba la nueva película de su franquicia cinematográfica, Holland fue consultado sobre la actualidad deportiva y sorprendió a todos al destacar al atacante de la Albiceleste.

Los elogios de Spider-Man y el fanatismo por el goleador argentino

Durante una entrevista brindada a la cadena DAZN en la ciudad de Madrid para promocionar el film Spider-Man: Brand New Day, al actor le preguntaron qué futbolista de la actualidad tendría las condiciones ideales para interpretar al histórico personaje arácnido. Sin dudarlo, Holland apuntó directamente por el ex River.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día. Soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó la estrella de Hollywood. Después, reveló que un detalle personal: “Lo tengo en mi equipo de Fantasy”.

Asimismo, el actor insistió con su deseo de concretar un encuentro cara a cara con el atacante. “Él sería un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte, así que espero que hagas un buen Mundial”, repitió entusiasmado.

La respuesta de Julián Álvarez a Tom Holland

El video de la entrevista no tardó en viralizarse y llegó rápidamente a la concentración del equipo nacional. Al ver las declaraciones, el actual jugador del Atlético de Madrid decidió contestarle a través de sus redes sociales para devolverle la gentileza al actor.

Con la mente puesta en el partido inicial ante el conjunto argelino, el delantero publicó en su cuenta de Instagram: “Guardamos una camiseta N.° 9 para vos”, escribió acompañando el texto con los emojis de una araña y una pelota, y mencionando el perfil oficial del británico.

Más allá del simpático cruce con el futbolista argentino, Holland también se animó a hablar de fútbol y, al referirse a la Selección de España, afirmó que es “una de las mejores selecciones de la historia”.

Por el contrario, analizó el presente de la Selección de Inglaterra, su país natal, y optó por mantener la cautela de cara al Mundial. “Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”, concluyó el actor.