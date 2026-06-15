Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: formaciones, hora y TV del debut de la Scaloneta en Kansas

Lionel Messi marcó de penal en el último amistoso frente a Islandia y será titular ante Argelia. (Foto: Clarín Fotografía)

Tras varios días de acción en Estados Unidos, México y Canadá, finalmente llegó el turno de la Scaloneta, el único seleccionado que luce el parche dorado de Qatar 2022 en su camiseta. Este martes, desde las 22, la Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un encuentro que promete ser exigente.

Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles para el estreno ante el conjunto africano, con el objetivo de comenzar con una victoria y evitar un tropiezo como el sufrido ante Arabia Saudita en la última edición.

El arquero, tal como lo confirmó el entrenador en la conferencia de prensa, será Emiliano Martínez. El Dibu llegó a la concentración con una fractura en el dedo anular de su mano derecha, que le impidió estar presente en los amistosos frente a Honduras e Islandia, pero ya dejó atrás la lesión y será titular.

Por otro lado, los dos laterales derechos también llegaron con lo justo y solo Gonzalo Montiel pudo sumar minutos en el último partido de preparación. De todas formas, Nahuel Molina se recuperó, le ganó la pulseada y saldrá desde el arranque.

Las principales incógnitas del entrenador pasan por el lateral izquierdo. Con Nicolás Tagliafico lesionado, el oriundo de Pujato duda entre Facundo Medina y Lisandro Martínez. Ambos son zagueros centrales por naturaleza, aunque tienen experiencia en esa posición y Medina fue quien más la ocupó durante la última temporada en Olympique de Marsella.

En base a esa decisión también se definirá la zaga central. Si juega Licha de lateral, Nicolás Otamendi y Cuti Romero conformarán la dupla defensiva. En cambio, si juega Medina, el defensor del Tottenham podría esperar por su oportunidad en el banco.

El mediocampo ya está definido

En la mitad de la cancha, el panorama está mucho más claro: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán de la partida, con Thiago Almada como cuarto elemento. El volante de Atlético de Madrid partirá desde la izquierda hacia el centro y tendrá la función de colaborar en la marca, sobre todo porque Riyad Mahrez, capitán argelino, ataca por ese sector.

Por último, Scaloni todavía no definió la delantera. Lionel Messi será titular y romperá el récord de disputar seis Mundiales, aunque aún no está claro quién será su acompañante.

Lautaro Martínez es quien tiene más chances de ocupar el puesto de centrodelantero, ya que Julián Álvarez no pudo disputar ningún amistoso por la molestia en su tobillo izquierdo y podría comenzar en el banco.

Del otro lado, Argelia regresa a una Copa del Mundo tras 12 años de la mano de Vladimir Petkovic y promete ser un rival incómodo.

El elenco africano derrotó recientemente a Países Bajos como visitante y goleó 4-0 a Bolivia, por lo que buscará imponer su fútbol ofensivo este martes por la noche en Kansas City.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Cristián Romero, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Hora: 22.

TV: TYC Sports, Telefé, Dsports, Disney+ Premium, TV Pública.

Árbitro: Szymon Marciniak.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).