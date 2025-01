Gran Hermano: Quién es el papá de Luz Tito, el exintendente de La Quiaca que fue suspendido por corrupción 

En su ingreso a Gran Hermano, Luz Tito desató una gran repercusión con rumores y polémicas en Jujuy. En un principio se mostró con una historia inspiradora de una joven humilde que trabajaba en la terminal de Jujuy, pero esto no sería la realidad.

En la cena que tuvieron con Santiago del Moro, el conductor llevó mensajes de su hermana y su novio, para continuar su juego: “encaminada y auténtica”. Luego de estas palabras, Santiago del Moro tocó el tema de su padre, y la joven no quiso hablar mucho.

“Tu papá es un ex intendente”, dijo el conductor. A lo que Luz respondió que la relación con su papá no es la mejor porque no estuvo presente como ella quería, pero que a pesar de todo, se había hecho cargo.

Quien es el papá de Luz de Gran Hermano: un ex intendente de La Quiaca que fue suspendido por corrupción

Miguel Ángel Tito es un exfuncionario público que con su gestión en el departamento de La Quiaca dejó bastante controversia. Su paso no es bien recordado por los pobladores de la región, y su nombre volvió a resonar en los medios ahora con esta vinculación con la joven que ingresó en la casa más famosa del país.

El ex intendente Tito fue citado por no rendir el destino de más de 7 millones de pesos. Además, el papá de Luz, quedó muchas veces en el ojo de la tormenta tras ser suspendido por los integrantes del Consejo Deliberante de esa comuna, debido a denuncias por corrupción.