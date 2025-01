Gran Hermano: el descontento de la familia de Ricardo Centurión con Jenifer Lauría 

Jenifer Lauría es quien recientemente volvió a Gran Hermano, luego de la salida de Andrea Lázaro por motivos de salud. La jugadora, no tuvo reparos en hablar abiertamente sobre su relación con Ricardo Centurión, cuando se fue del reality. Jenifer relató sin pelos en la lengua las razones detrás de su separación del futbolista, asegurando que su sufrimiento fue el principal motor de su decisión.

“Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó”, confesó con visible angustia, mostrando cómo las infidelidades de Centurión afectaron su relación.

El vínculo entre Jenifer y Centurión comenzó en un momento difícil para él, tras la pérdida de su novia Melody Pasini y su abuela en 2020. Sin embargo, la llegada de su hija Emma, nacida en 2021, parecía ser un rayo de esperanza para la pareja. Pero con el tiempo, las tensiones fueron en aumento, y la separación llegó. Jenifer también se refirió a su paso por Gran Hermano, donde fue eliminada recientemente.

El descontento de la familia de Ricardo Centurión con Jenifer Lauría

La familia del futbolista desde el comienzo de Gran Hermano que mostró su descontento con el ingreso de Jenifer. Uno de los motivos es el descuido que la participante tiene con su hija al exponerse de esa manera en el reality.

“¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, se puede leer en uno de los posteos de la familia de Ricardo Centurión.

“Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta m* que hiciste, que de copada no tenés nada”, dispararon en un perfil dedicado a la ex novia fallecida del jugador.

Por su parte, la hermana de Ricardo Centurión, también lanzó un fuerte comentario acerca de la presencia de la nueva participante de Gran Hermano 2024: “Ya saben a quién tienen que votar para que se vaya”.