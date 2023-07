El mal momento de Mariel Di Lenarda, tras cruzarse con el movilero de LAM: «¿De verdad?»

Mariel Di Lenarda se consagró como mejor panelista en los Premios Martín Fierro 2023, el domingo por la noche, en un galardón que decidió entregarle APTRA por su trabajo en «Nosotros a la mañana» de El Trece. Sin embargo, su logro no fue bien recibido por el equipo de LAM, en América, porque una de las nominadas era Yanina Latorre.

Por esa razón, Santiago Sposato, el movilero de LAM, quedó en la mira tras las desafortunadas apreciaciones que le hizo a Mariel Di Lenarda a poco de haber recibido el Martín Fierro 2023. Es que, en una entrevista después de la entrega, el periodista consideró que era «injusta» la elección de la ganadora.

«Mariel, por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos por lo que representa Yanina (Latorre) en el panelismo» le dijo Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda, descolocando a la periodista.

«Tal vez no marcás la agenda en los portales» insistió Sposato en ese diálogo. Por su parte, Mariel Di Lenarda le contestó «¿Te parece injusto, de verdad? Me dejas medio sin palabras. Ella manda la agenda de espectáculos, yo puedo marcar la mía».

La situación se percibió con mucha incomodidad en el momento, y después cuando se emitieron las imágenes al aire de LAM. Por esa razón, Santiago Sposato publicó un tuit donde señaló que «lo que tenía para decir ya se lo dije en privado y después por teléfono en su programa a Mariel Di Lenarda. La felicito por el premio porque, como ya le dije, es una periodista del carajo. Al resto, pueden dejar sus puteadas acá abajo que si tengo tiempo las leo» concluyó.

Martín Fierro 2023: la indignación de Yanina Latorre

Yanina Latorre se mostró indignada en los Premios Martín Fierro 2023. Estaba nominada como Mejor Panelista junto a Mariel Di Lenarda y Sol Pérez, pero su desilusión fue total. La integrante de LAM, el programa de América TV, era la favorita; sin embargo, APTRA no lo entendió así y finalmente la panelista Mariel Di Lenarda de «Nosotros a la Mañana» se llevó la estatuilla.

«Esta es la parte fea… tengo que poner cara de pelotud…, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verg… decirles. ¡Perdí! ¡Están todos indignados, me estalla el teléfono! Diego está que se lo llevan los demonios», señaló Latorre en un video que subió a su cuenta de Instagram.

«Para mí es una broma de mal gusto«, acotó Diego Latorre, que estaba junto a su esposa en los premios Martín Fierro 2023. Ángel de Brito, por su parte, fue tajante: «Injusticia total. ¡Váyanse a cag… Aptra!».